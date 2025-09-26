Россияне забронировали билеты в Китай в 1,7 раза больше, чем годом ранее

https://1prime.ru/20250926/kitaj-862792433.html

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россияне на неделе с 15 по 21 сентября забронировали билеты в Китай в 1,7 раза больше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу с 15 сентября. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян говорил, что количество туристических поездок россиян в Китай этой осенью на фоне введения безвизового режима будет рекордным. "По данным авиабронирований в Китай до конца года, в 2025-м, в период с 15 по 21 сентября, куплено в 1,7 раза больше билетов относительно аналогичного периода прошлого года. Количество отельных бронирований также выросло: в 1,6 раза", - рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова. По сравнению с предыдущей неделей в первую безвизовую неделю количество купленных авиабилетов и забронированных отелей также увеличилось - на 12% и 20% соответственно. Что касается стоимости авиабилетов, в первые дни безвиза относительно предыдущей недели их средняя стоимость выросла на 6%. Билет в одну сторону на одного пассажира с 15 по 21 сентября стоил 31,1 тысячу рублей, добавили в сервисе.

