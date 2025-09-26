https://1prime.ru/20250926/kitay-862860373.html

Китай призвал США возобновить переговоры с Ираном по СВПД

2025-09-26T23:34+0300

ООН, 26 сен – ПРАЙМ. Китай призывает США возобновить переговоры с Ираном по СВПД, сообщил зампостпреда страны Гэн Шуан. "Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты продемонстрировать политическую волю, положительно отреагировав на предложение Ирана возобновить переговоры и взяв на себя недвусмысленное обязательство воздерживаться от дальнейших военных ударов по Ирану", – сказал он входе заседания СБ ООН. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении на полгода резолюции 2231 по иранской ядерной программе. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам СВПД немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".

