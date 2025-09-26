Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай призвал США возобновить переговоры с Ираном по СВПД - 26.09.2025
Китай призвал США возобновить переговоры с Ираном по СВПД
Китай призвал США возобновить переговоры с Ираном по СВПД - 26.09.2025, ПРАЙМ
Китай призвал США возобновить переговоры с Ираном по СВПД
Китай призывает США возобновить переговоры с Ираном по СВПД, сообщил зампостпреда страны Гэн Шуан. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T23:34+0300
2025-09-26T23:34+0300
ООН, 26 сен – ПРАЙМ. Китай призывает США возобновить переговоры с Ираном по СВПД, сообщил зампостпреда страны Гэн Шуан. "Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты продемонстрировать политическую волю, положительно отреагировав на предложение Ирана возобновить переговоры и взяв на себя недвусмысленное обязательство воздерживаться от дальнейших военных ударов по Ирану", – сказал он входе заседания СБ ООН. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении на полгода резолюции 2231 по иранской ядерной программе. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам СВПД немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
мировая экономика, китай, иран, сша, оон, совбез, мид
Мировая экономика, КИТАЙ, ИРАН, США, ООН, Совбез, МИД
23:34 26.09.2025
 
Китай призвал США возобновить переговоры с Ираном по СВПД

Шуан: Китай призвал США возобновить переговоры с Ираном по СВПД

Флаг Китая. Архивное фото
ООН, 26 сен – ПРАЙМ. Китай призывает США возобновить переговоры с Ираном по СВПД, сообщил зампостпреда страны Гэн Шуан.
"Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты продемонстрировать политическую волю, положительно отреагировав на предложение Ирана возобновить переговоры и взяв на себя недвусмысленное обязательство воздерживаться от дальнейших военных ударов по Ирану", – сказал он входе заседания СБ ООН.
В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении на полгода резолюции 2231 по иранской ядерной программе.
Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам СВПД немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Россия и Иран подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков
Вчера, 12:43
 
Мировая экономикаКИТАЙИРАНСШАООНСовбезМИД
 
 
