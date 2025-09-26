https://1prime.ru/20250926/lada--862840973.html

"АвтоВАЗ" бесплатно доустановит "ЭРА-ГЛОНАСС" на Lada Vesta

2025-09-26T17:03+0300

технологии

бизнес

автоваз

авто

росстандарт

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" бесплатно установит блоки системы вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" на 22 тысячи автомобилей Lada Vesta первого поколения, выпущенные с октября 2021 года по апрель 2022 года, сообщила пресс-служба концерна."АвтоВАЗ" продолжает реализацию программы по дооснащению автомобилей Lada блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". Начиная с 26 сентября 2025 года, в программу включены автомобили Lada Vesta первого поколения, выпущенные с октября 2021 по апрель 2022 года. Дооснащению подлежат 22 тысячи автомобилей", - говорится в сообщении производителя.Уточняется, что временный выпуск автомобилей без данной системы был санкционирован нормативными документами в связи со сложностями поставок комплектующих, возникшими в 2021 году."На всех автомобилях будет выполнена установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств. Владельцы автомобилей получат приглашения в дилерские центры посредством рассылки уведомлений", - добавили в "АвтоВАЗе".Как уточнили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), транспортные средства должны быть дооснащены устройством или системой вызова экстренных служб до 31 декабря 2027 года в рамках согласованных с Росстандартом мероприятий.

технологии, бизнес, автоваз, авто, росстандарт