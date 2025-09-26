Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лукойл" снизил чистый долг в первом полугодии - 26.09.2025
"Лукойл" снизил чистый долг в первом полугодии
"Лукойл" снизил чистый долг в первом полугодии
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Чистый долг "Лукойла" по состоянию на 30 июня снизился до 143,6 миллиарда рублей по сравнению с 759,7 миллиарда годом ранее - на 30 июня прошлого года, говорится в отчете компании. Согласно приложенной таблице, показатель на конец прошлого полугодия составлял 143,569 миллиарда рублей, тогда как на конец первого полугодия 2024 года – 759,691 миллиарда. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 10% на конец прошлого полугодия после 36% на 30 июня 2024 года. "Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
"Лукойл" снизил чистый долг в первом полугодии

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Чистый долг "Лукойла" по состоянию на 30 июня снизился до 143,6 миллиарда рублей по сравнению с 759,7 миллиарда годом ранее - на 30 июня прошлого года, говорится в отчете компании.
Согласно приложенной таблице, показатель на конец прошлого полугодия составлял 143,569 миллиарда рублей, тогда как на конец первого полугодия 2024 года – 759,691 миллиарда.
Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 10% на конец прошлого полугодия после 36% на 30 июня 2024 года.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Заголовок открываемого материала