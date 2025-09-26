https://1prime.ru/20250926/lukoyl-862846645.html
"Лукойл" снизил чистый долг в первом полугодии
"Лукойл" снизил чистый долг в первом полугодии - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Лукойл" снизил чистый долг в первом полугодии
Чистый долг "Лукойла" по состоянию на 30 июня снизился до 143,6 миллиарда рублей по сравнению с 759,7 миллиарда годом ранее - на 30 июня прошлого года,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T18:04+0300
2025-09-26T18:04+0300
2025-09-26T18:04+0300
экономика
финансы
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Чистый долг "Лукойла" по состоянию на 30 июня снизился до 143,6 миллиарда рублей по сравнению с 759,7 миллиарда годом ранее - на 30 июня прошлого года, говорится в отчете компании. Согласно приложенной таблице, показатель на конец прошлого полугодия составлял 143,569 миллиарда рублей, тогда как на конец первого полугодия 2024 года – 759,691 миллиарда. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 10% на конец прошлого полугодия после 36% на 30 июня 2024 года. "Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
https://1prime.ru/20230830/841605102.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_569dbfa048980241638a2730ce042ad9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, лукойл
Экономика, Финансы, Лукойл
"Лукойл" снизил чистый долг в первом полугодии
Чистый долг "Лукойла" снизился до 143,6 млрд руб в первом полугодии
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Чистый долг "Лукойла" по состоянию на 30 июня снизился до 143,6 миллиарда рублей по сравнению с 759,7 миллиарда годом ранее - на 30 июня прошлого года, говорится в отчете компании.
Согласно приложенной таблице, показатель на конец прошлого полугодия составлял 143,569 миллиарда рублей, тогда как на конец первого полугодия 2024 года – 759,691 миллиарда.
Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 10% на конец прошлого полугодия после 36% на 30 июня 2024 года.
"Лукойл
" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Чистый долг "Роснефти" составил 1,2 EBITDA в долларовом выражении