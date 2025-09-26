https://1prime.ru/20250926/neft--862796106.html
Цены на нефть растут на новостях о мировом рынке
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются на фоне новостей относительно мирового рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,13% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,51 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 65,18 доллара. Инвесторы следят за новостями относительно состояния мирового рынка нефти. Так, в четверг президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти. Эскалация напряженности в Восточной Европе и давление Трампа на Турцию с целью прекращения закупок нефти создают краткосрочные риски роста цен, приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика по энергетике SDIC Essence Futures Co Гао Мингю (Gao Mingyu). Позднее в пятницу участники рынка ожидают выхода еженедельных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую неделю по 19 сентября их число выросло на две - до 418.
