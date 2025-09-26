https://1prime.ru/20250926/neft--862830753.html

Нефть дешевеет на фоне новостей из Турции и Ирака

Нефть дешевеет на фоне новостей из Турции и Ирака - 26.09.2025

Нефть дешевеет на фоне новостей из Турции и Ирака

Мировые цены на нефть в пятницу днем незначительно уменьшаются, при этом с начала недели котировки готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T15:21+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем незначительно уменьшаются, при этом с начала недели котировки готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,23% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,26 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 64,82 доллара. С начала недели нефть Brent подорожала в пределах 3%, WTI - почти на 4%, котировки возвращаются к уровням, которые наблюдались в начале месяца. Инвесторы продолжают оценивать факторы предложения и спроса. Так, в четверг президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти. В то же время рынки оценивают новости по экспорту курдской нефти в Турцию. Днем ранее министерство природных ресурсов Ирака заявило, что прерванный два года назад экспорт нефти с месторождений Иракского Курдистана в Турцию возобновится в течение 48 часов. Позднее в пятницу участники рынка ожидают выхода еженедельных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую неделю (по 19 сентября) их число выросло на две - до 418.

