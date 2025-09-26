https://1prime.ru/20250926/neft-862811805.html
Эксперт оценил призыв Трампа к Эрдогану перестать закупать российскую нефть
2025-09-26
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Призыв президента США Дональда Трампа к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану перестать закупать российскую нефть не приведет к нужному для Трампа результату, а заставит Анкару действовать иначе, рассказал в беседе с РИА Новости политолог-американист Константин Блохин. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что настаивает на том, чтобы Турция перестала закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне. "Сам призыв Трампа, демонстративный, ультимативный, уже заставляет Эрдогана вести себя иначе", - заявил он. Эксперт считает, что Эрдоган не может последовать за призывом американского президента, так как это фактически будет означать, что Турция не может постоять за свою политическую субъективность, которой добивалась долгое время. При всем этом Турции необходимо будет держать дипломатический нейтралитет, так как страна входит в блок НАТО. "Несмотря на то, что Турция является страной НАТО, она взаимодействует с Россией по многим вопросам. Я думаю, что она и дальше будет продолжать это делать", - добавил Блохин. Администрация Эрдогана ранее сообщила, что лидеры США и Турции обсудили на встрече в Белом доме вопросы энергетики, торговли и региональные проблемы. Россия является одним из главных поставщиков энергоресурсов в Турцию, при сотрудничестве сторон в турецкой провинции Мерсин строится АЭС "Аккую".
