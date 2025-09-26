Цена барреля нефти Brent превысила 70 долларов

https://1prime.ru/20250926/neft-862841316.html
Мировые цены на нефть растут на 1% в пятницу, стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала августа превысила 70 долларов, следует из данных торгов.
2025-09-26T17:06+0300
2025-09-26T17:06+0300
2025-09-26T17:09+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1% в пятницу, стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала августа превысила 70 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.05 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,92% относительно уровня предыдущего закрытия - до 70,06 доллара за баррель, показатель впервые с 1 августа находится выше отметки в 70 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI - дорожали на 1,15%, до 65,73 доллара.
