https://1prime.ru/20250926/neft-862851846.html
Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов в 2026 году
Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов в 2026 году - 26.09.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов в 2026 году
Минэкономразвития в базовом сценарии ждет роста экспорта нефтепродуктов из России по итогам года на 2,8%, до 125,9 миллиона тонн, а в следующем году – на 4,8%,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T20:05+0300
2025-09-26T20:05+0300
2025-09-26T20:07+0300
энергетика
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития в базовом сценарии ждет роста экспорта нефтепродуктов из России по итогам года на 2,8%, до 125,9 миллиона тонн, а в следующем году – на 4,8%, до 132 миллионов, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте. В 2027 и 2028 годах ведомство прогнозирует рост экспорта российских нефтепродуктов до 134 миллионов тонн. В апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало экспорта нефтепродуктов в 2025 году на уровне 125,9 миллиона тонн, в 2026 году – 132 миллиона, а в 2027 и 2028 годах – по 134 миллиона тонн. Таким образом, министерство сохранило прогноз. Согласно обновленному консервативному прогнозу, экспорт нефтепродуктов в 2025 году составит 125,9 миллиона тонн, в 2026 году сократится до 125,6 миллиона, в 2027 году – до 122,4 миллиона, а в 2028 году - до 122,3 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20250926/neft-862841316.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть
Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов в 2026 году
Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов в 2026 году на 4,8%
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития в базовом сценарии ждет роста экспорта нефтепродуктов из России по итогам года на 2,8%, до 125,9 миллиона тонн, а в следующем году – на 4,8%, до 132 миллионов, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте.
В 2027 и 2028 годах ведомство прогнозирует рост экспорта российских нефтепродуктов до 134 миллионов тонн.
В апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало экспорта нефтепродуктов в 2025 году на уровне 125,9 миллиона тонн, в 2026 году – 132 миллиона, а в 2027 и 2028 годах – по 134 миллиона тонн. Таким образом, министерство сохранило прогноз.
Согласно обновленному консервативному прогнозу, экспорт нефтепродуктов в 2025 году составит 125,9 миллиона тонн, в 2026 году сократится до 125,6 миллиона, в 2027 году – до 122,4 миллиона, а в 2028 году - до 122,3 миллиона тонн.
Цена барреля нефти Brent превысила 70 долларов