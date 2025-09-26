Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов в 2026 году - 26.09.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов в 2026 году
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития в базовом сценарии ждет роста экспорта нефтепродуктов из России по итогам года на 2,8%, до 125,9 миллиона тонн, а в следующем году – на 4,8%, до 132 миллионов, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте. В 2027 и 2028 годах ведомство прогнозирует рост экспорта российских нефтепродуктов до 134 миллионов тонн. В апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало экспорта нефтепродуктов в 2025 году на уровне 125,9 миллиона тонн, в 2026 году – 132 миллиона, а в 2027 и 2028 годах – по 134 миллиона тонн. Таким образом, министерство сохранило прогноз. Согласно обновленному консервативному прогнозу, экспорт нефтепродуктов в 2025 году составит 125,9 миллиона тонн, в 2026 году сократится до 125,6 миллиона, в 2027 году – до 122,4 миллиона, а в 2028 году - до 122,3 миллиона тонн.
20:05 26.09.2025 (обновлено: 20:07 26.09.2025)
 
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития в базовом сценарии ждет роста экспорта нефтепродуктов из России по итогам года на 2,8%, до 125,9 миллиона тонн, а в следующем году – на 4,8%, до 132 миллионов, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте.
В 2027 и 2028 годах ведомство прогнозирует рост экспорта российских нефтепродуктов до 134 миллионов тонн.
В апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало экспорта нефтепродуктов в 2025 году на уровне 125,9 миллиона тонн, в 2026 году – 132 миллиона, а в 2027 и 2028 годах – по 134 миллиона тонн. Таким образом, министерство сохранило прогноз.
Согласно обновленному консервативному прогнозу, экспорт нефтепродуктов в 2025 году составит 125,9 миллиона тонн, в 2026 году сократится до 125,6 миллиона, в 2027 году – до 122,4 миллиона, а в 2028 году - до 122,3 миллиона тонн.
Цена барреля нефти Brent превысила 70 долларов
17:06
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
