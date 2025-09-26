Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цена на нефть растут в пятницу - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/neft-862853104.html
Мировые цена на нефть растут в пятницу
Мировые цена на нефть растут в пятницу - 26.09.2025, ПРАЙМ
Мировые цена на нефть растут в пятницу
Мировые цены на нефть в пятницу вечером увеличиваются, а также готовятся завершить неделю ростом, участники рынка опасаются изменений в логистической цепочке... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T20:28+0300
2025-09-26T20:28+0300
экономика
нефть
рынок
турция
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером увеличиваются, а также готовятся завершить неделю ростом, участники рынка опасаются изменений в логистической цепочке поставок "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 20.14 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,58% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,82 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,77%, до 65,48 доллара. С начала недели нефть Brent подорожала почти на 5%, WTI - примерно на 6%. "Если поставки сырья России в Китай и Индию изменятся, то страны будут в поисках источника поставок", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитика Again Captial Джона Килдаффа (John Kilduff). Инвесторы продолжают оценивать факторы предложения и спроса. Так, в четверг президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти. В то же время рынки оценивают новости по экспорту курдской нефти в Турцию. Днем ранее министерство природных ресурсов Ирака заявило, что прерванный два года назад экспорт нефти с месторождений Иракского Курдистана в Турцию возобновится в течение 48 часов. Также ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 26 сентября их число выросло на шесть - до 424.
https://1prime.ru/20250926/evropa-862851492.html
турция
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, турция, сша, китай
Экономика, Нефть, Рынок, ТУРЦИЯ, США, КИТАЙ
20:28 26.09.2025
 
Мировые цена на нефть растут в пятницу

Нефть дорожает на опасениях изменения мировой цепочки поставок сырья

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером увеличиваются, а также готовятся завершить неделю ростом, участники рынка опасаются изменений в логистической цепочке поставок "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 20.14 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,58% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,82 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,77%, до 65,48 доллара.
С начала недели нефть Brent подорожала почти на 5%, WTI - примерно на 6%.
"Если поставки сырья России в Китай и Индию изменятся, то страны будут в поисках источника поставок", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитика Again Captial Джона Килдаффа (John Kilduff).
Инвесторы продолжают оценивать факторы предложения и спроса. Так, в четверг президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти.
В то же время рынки оценивают новости по экспорту курдской нефти в Турцию. Днем ранее министерство природных ресурсов Ирака заявило, что прерванный два года назад экспорт нефти с месторождений Иракского Курдистана в Турцию возобновится в течение 48 часов.
Также ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 26 сентября их число выросло на шесть - до 424.
Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Биржи Европы закрылись в плюсе
19:59
 
ЭкономикаНефтьРынокТУРЦИЯСШАКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала