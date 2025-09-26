Мировые цена на нефть растут в пятницу

https://1prime.ru/20250926/neft-862853104.html

2025-09-26T20:28+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером увеличиваются, а также готовятся завершить неделю ростом, участники рынка опасаются изменений в логистической цепочке поставок "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 20.14 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,58% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,82 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,77%, до 65,48 доллара. С начала недели нефть Brent подорожала почти на 5%, WTI - примерно на 6%. "Если поставки сырья России в Китай и Индию изменятся, то страны будут в поисках источника поставок", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитика Again Captial Джона Килдаффа (John Kilduff). Инвесторы продолжают оценивать факторы предложения и спроса. Так, в четверг президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти. В то же время рынки оценивают новости по экспорту курдской нефти в Турцию. Днем ранее министерство природных ресурсов Ирака заявило, что прерванный два года назад экспорт нефти с месторождений Иракского Курдистана в Турцию возобновится в течение 48 часов. Также ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 26 сентября их число выросло на шесть - до 424.

