Энергетика, Нефть
20:41 26.09.2025
 
Минэкономразвития ожидает снижения экспорта нефти по итогам года

Минэкономразвития ожидает снижения экспорта нефти из России на 2,1% в 2025 году

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ждет по итогам года снижения экспорта нефти из России на 2,1%, до 240,1 миллиона тонн, а в 2026 году - роста на 0,7%, до 241,7 миллиона, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте.
В материалах указывается, что в прошлом году экспорт нефти из России составил 245,2 миллиона тонн, а в 2025 году и в базовом, и в консервативном прогнозах он снизится до 240,1 миллиона тонн. Также в обоих прогнозах ожидается небольшое восстановление объемов экспорта в 2026 году - до 241,7 миллиона тонн.
При этом, согласно базовому прогнозу, в 2027 году экспорт должен вырасти еще на 0,9%, до 243,9 миллиона тонн, а в 2028 году - на 3%, до 251,2 миллиона.
В консервативном же прогнозе Минэкономразвития ожидает в 2027 году сохранения объемов экспорта на уровне 2026 года - 241,7 миллиона тонн, и более умеренного роста - на 1,7% - в 2028 году.
