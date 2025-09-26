Россия ответственно исполняет контрактные обязательства, заявил Новак

https://1prime.ru/20250926/novak-862819663.html
ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Россия ответственно исполняет свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов, играет стабилизирующую роль на мировых энергорынках, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. "Россия ответственно подходит к исполнению своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов, играет стабилизирующую роль на мировых энергетических рынках, готовы и дальше поддерживать и увеличивать темпы и объемы сотрудничества в этой сфере, несмотря на растущие в мире экономические расстыковки", - заявил Новак на заседании российско-китайской межправкосиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. Сопредседателем межправкосиссии с китайской стороны является вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
