Россия ответственно исполняет контрактные обязательства, заявил Новак

2025-09-26T13:44+0300

ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Россия ответственно исполняет свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов, играет стабилизирующую роль на мировых энергорынках, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак. "Россия ответственно подходит к исполнению своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов, играет стабилизирующую роль на мировых энергетических рынках, готовы и дальше поддерживать и увеличивать темпы и объемы сотрудничества в этой сфере, несмотря на растущие в мире экономические расстыковки", - заявил Новак на заседании российско-китайской межправкосиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. Сопредседателем межправкосиссии с китайской стороны является вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

