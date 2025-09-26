Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счетная палата завершит оценку налоговых льгот в порту Владивостока - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/palata--862807770.html
Счетная палата завершит оценку налоговых льгот в порту Владивостока
Счетная палата завершит оценку налоговых льгот в порту Владивостока - 26.09.2025, ПРАЙМ
Счетная палата завершит оценку налоговых льгот в порту Владивостока
Счетная палата РФ завершает работу по оценке бюджетной эффективности налоговых льгот в свободном порту Владивостока, сообщила в интервью РИА Новости аудитор... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T11:02+0300
2025-09-26T11:02+0300
экономика
бизнес
владивосток
рф
борис ковальчук
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862505023_21:0:1980:1102_1920x0_80_0_0_f9568c46825ed520d0c1498b6f7be09e.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Счетная палата РФ завершает работу по оценке бюджетной эффективности налоговых льгот в свободном порту Владивостока, сообщила в интервью РИА Новости аудитор Наталья Трунова. "Коллеги этим занимаются, они сейчас на завершающей стадии проверки", - ответила Трунова на вопрос, завершена ли уже работа по оценке эффективности налоговых льгот в свободном порту Владивостока. Помимо льгот в свободном порту Владивостока, ведомство анализирует эффективность налоговых льгот в сфере IT и операторов твердых коммунальных отходов, сообщала ранее РИА Новости Счетная палата. В марте текущего года глава ведомства Борис Ковальчук отмечал, что Счетная палата в 2025 году планирует проанализировать бюджетную эффективность от налоговых льгот. Как объяснял Ковальчук, налоговые льготы делятся на три блока: группа, где государство считает неправильным накладывать какие-то налоги, вторая - традиционные льготы, исходя из обычаев международной практики, и третья - налоговые расходы. Они, как отмечал глава ведомства, по итогам года составляют порядка 11,5-13 триллионов рублей. Счетная палата полагает, что не вся сумма из 11,5 триллиона может соответствовать всем критериям, направленным на поддержку того или иного вида предпринимательской деятельности, говорил Ковальчук.
https://1prime.ru/20250923/schetnaya-palata-862659911.html
владивосток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862505023_266:0:1735:1102_1920x0_80_0_0_35d5b9c6a859c5ba1dac1f03934f6135.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, владивосток, рф, борис ковальчук, счетная палата
Экономика, Бизнес, Владивосток, РФ, Борис Ковальчук, Счетная палата
11:02 26.09.2025
 
Счетная палата завершит оценку налоговых льгот в порту Владивостока

Счетная палата завершает проверку эффективности налоговых льгот в порту Владивостока

© РИА Новости . Томас ТхайцукЗдание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Здание Счетной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Томас Тхайцук
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Счетная палата РФ завершает работу по оценке бюджетной эффективности налоговых льгот в свободном порту Владивостока, сообщила в интервью РИА Новости аудитор Наталья Трунова.
"Коллеги этим занимаются, они сейчас на завершающей стадии проверки", - ответила Трунова на вопрос, завершена ли уже работа по оценке эффективности налоговых льгот в свободном порту Владивостока.
Помимо льгот в свободном порту Владивостока, ведомство анализирует эффективность налоговых льгот в сфере IT и операторов твердых коммунальных отходов, сообщала ранее РИА Новости Счетная палата.
В марте текущего года глава ведомства Борис Ковальчук отмечал, что Счетная палата в 2025 году планирует проанализировать бюджетную эффективность от налоговых льгот.
Как объяснял Ковальчук, налоговые льготы делятся на три блока: группа, где государство считает неправильным накладывать какие-то налоги, вторая - традиционные льготы, исходя из обычаев международной практики, и третья - налоговые расходы. Они, как отмечал глава ведомства, по итогам года составляют порядка 11,5-13 триллионов рублей.
Счетная палата полагает, что не вся сумма из 11,5 триллиона может соответствовать всем критериям, направленным на поддержку того или иного вида предпринимательской деятельности, говорил Ковальчук.
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Путин внес в ГД кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты
23 сентября, 13:38
 
ЭкономикаБизнесВладивостокРФБорис КовальчукСчетная палата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала