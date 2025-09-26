https://1prime.ru/20250926/palata--862807770.html

Счетная палата завершит оценку налоговых льгот в порту Владивостока

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Счетная палата РФ завершает работу по оценке бюджетной эффективности налоговых льгот в свободном порту Владивостока, сообщила в интервью РИА Новости аудитор Наталья Трунова. "Коллеги этим занимаются, они сейчас на завершающей стадии проверки", - ответила Трунова на вопрос, завершена ли уже работа по оценке эффективности налоговых льгот в свободном порту Владивостока. Помимо льгот в свободном порту Владивостока, ведомство анализирует эффективность налоговых льгот в сфере IT и операторов твердых коммунальных отходов, сообщала ранее РИА Новости Счетная палата. В марте текущего года глава ведомства Борис Ковальчук отмечал, что Счетная палата в 2025 году планирует проанализировать бюджетную эффективность от налоговых льгот. Как объяснял Ковальчук, налоговые льготы делятся на три блока: группа, где государство считает неправильным накладывать какие-то налоги, вторая - традиционные льготы, исходя из обычаев международной практики, и третья - налоговые расходы. Они, как отмечал глава ведомства, по итогам года составляют порядка 11,5-13 триллионов рублей. Счетная палата полагает, что не вся сумма из 11,5 триллиона может соответствовать всем критериям, направленным на поддержку того или иного вида предпринимательской деятельности, говорил Ковальчук.

