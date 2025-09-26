Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев оценил товарооборот продукцией АПК между Россией и Индией - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/patrushev-862810148.html
Патрушев оценил товарооборот продукцией АПК между Россией и Индией
Патрушев оценил товарооборот продукцией АПК между Россией и Индией - 26.09.2025, ПРАЙМ
Патрушев оценил товарооборот продукцией АПК между Россией и Индией
Товарооборот продукцией АПК между Россией и Индией по итогам 2024 года увеличился на 12%, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Патрушев на выставке World... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T11:36+0300
2025-09-26T11:36+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
индия
дмитрий патрушев
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c11f6fb2bb21587c393faf5ac2fbc170.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – ПРАЙМ. Товарооборот продукцией АПК между Россией и Индией по итогам 2024 года увеличился на 12%, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Патрушев на выставке World Food India 2025. "Все это позволяет нам говорить о том, что товарооборот между Россией и Индией будет расти. Он увеличился на 12%. И думаю, что в последующие годы мы будем только увеличивать наш товарооборот и наши взаимоотношения с нашими партнерами", - сказал Патрушев. Он также рассказал, что в этом году Россия принимает участие в выставке World Food India 2025. "Конечно, это будет способствовать увеличению взаимного товарооборота продукции агропромышленного комплекса", - подчеркнул вице-премьер. "Но помимо этого мы провели ряд достаточно важных встреч, где обсуждались всесторонние вопросы и абсолютно различная повестка. В том числе это вопросы увеличения взаимного товарооборота по всем направлениям, это подписание соглашения между ЕАЭС и Республикой Индия, это создание Зерновой биржи БРИКС, которая, на наш взгляд, крайне на сегодняшний день важна и решение, которое надо принять назрело, в том числе это развитие стратегического партнерства между нашими странами в части экономического развития", - добавил Патрушев.
https://1prime.ru/20250926/maslo-862804624.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de4c3ca1c54b5ccc56faac01b99e547a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сельское хозяйство, индия, дмитрий патрушев, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, ИНДИЯ, Дмитрий Патрушев, ЕАЭС
11:36 26.09.2025
 
Патрушев оценил товарооборот продукцией АПК между Россией и Индией

Патрушев: товарооборот продукцией АПК между Россией и Индией вырос на 12%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – ПРАЙМ. Товарооборот продукцией АПК между Россией и Индией по итогам 2024 года увеличился на 12%, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Патрушев на выставке World Food India 2025.
"Все это позволяет нам говорить о том, что товарооборот между Россией и Индией будет расти. Он увеличился на 12%. И думаю, что в последующие годы мы будем только увеличивать наш товарооборот и наши взаимоотношения с нашими партнерами", - сказал Патрушев.
Он также рассказал, что в этом году Россия принимает участие в выставке World Food India 2025. "Конечно, это будет способствовать увеличению взаимного товарооборота продукции агропромышленного комплекса", - подчеркнул вице-премьер.
"Но помимо этого мы провели ряд достаточно важных встреч, где обсуждались всесторонние вопросы и абсолютно различная повестка. В том числе это вопросы увеличения взаимного товарооборота по всем направлениям, это подписание соглашения между ЕАЭС и Республикой Индия, это создание Зерновой биржи БРИКС, которая, на наш взгляд, крайне на сегодняшний день важна и решение, которое надо принять назрело, в том числе это развитие стратегического партнерства между нашими странами в части экономического развития", - добавил Патрушев.
Линия фасовки подсолнечного масла - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
В "Агроэкспорте" рассказали о поставках подсолнечного масла в Индию
10:32
 
ЭкономикаРОССИЯСельское хозяйствоИНДИЯДмитрий ПатрушевЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала