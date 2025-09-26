https://1prime.ru/20250926/patrushev-862810148.html

Патрушев оценил товарооборот продукцией АПК между Россией и Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – ПРАЙМ. Товарооборот продукцией АПК между Россией и Индией по итогам 2024 года увеличился на 12%, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Патрушев на выставке World Food India 2025. "Все это позволяет нам говорить о том, что товарооборот между Россией и Индией будет расти. Он увеличился на 12%. И думаю, что в последующие годы мы будем только увеличивать наш товарооборот и наши взаимоотношения с нашими партнерами", - сказал Патрушев. Он также рассказал, что в этом году Россия принимает участие в выставке World Food India 2025. "Конечно, это будет способствовать увеличению взаимного товарооборота продукции агропромышленного комплекса", - подчеркнул вице-премьер. "Но помимо этого мы провели ряд достаточно важных встреч, где обсуждались всесторонние вопросы и абсолютно различная повестка. В том числе это вопросы увеличения взаимного товарооборота по всем направлениям, это подписание соглашения между ЕАЭС и Республикой Индия, это создание Зерновой биржи БРИКС, которая, на наш взгляд, крайне на сегодняшний день важна и решение, которое надо принять назрело, в том числе это развитие стратегического партнерства между нашими странами в части экономического развития", - добавил Патрушев.

