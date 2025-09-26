Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал подрыв "Северных потоков" без ведома Байдена невозможным - 26.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Песков назвал подрыв "Северных потоков" без ведома Байдена невозможным
Песков назвал подрыв "Северных потоков" без ведома Байдена невозможным - 26.09.2025, ПРАЙМ
Песков назвал подрыв "Северных потоков" без ведома Байдена невозможным
В Кремле считают, что без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена подрыв "Северного потока" был бы невозможен. | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В Кремле считают, что без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена подрыв "Северного потока" был бы невозможен. "Кто, скажем так, потворствовал этому, - очевидно, что без ведома администрации президента Байдена в США такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
14:04 26.09.2025
 
Песков назвал подрыв "Северных потоков" без ведома Байдена невозможным

Песков: без ведома Байдена подрыв «Северного потока» был бы невозможен

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
ЧП на "Северных потоках". Архивное фото
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В Кремле считают, что без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена подрыв "Северного потока" был бы невозможен.
"Кто, скажем так, потворствовал этому, - очевидно, что без ведома администрации президента Байдена в США такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Дания проигнорировала просьбы России сотрудничать по "Северным потокам"
12:12
 
