МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В Кремле считают, что без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена подрыв "Северного потока" был бы невозможен. "Кто, скажем так, потворствовал этому, - очевидно, что без ведома администрации президента Байдена в США такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
