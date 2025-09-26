https://1prime.ru/20250926/peskov-862821721.html

Песков назвал подрыв "Северных потоков" без ведома Байдена невозможным

Песков назвал подрыв "Северных потоков" без ведома Байдена невозможным - 26.09.2025, ПРАЙМ

Песков назвал подрыв "Северных потоков" без ведома Байдена невозможным

26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В Кремле считают, что без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена подрыв "Северного потока" был бы невозможен. "Кто, скажем так, потворствовал этому, - очевидно, что без ведома администрации президента Байдена в США такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

