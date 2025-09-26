Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.09.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
В Кремле заявили об ухудшении позиции Украины на фронте
С каждым днем позиция Украины на фронте ухудшается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. С каждым днем позиция Украины на фронте ухудшается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С каждым днем положение и переговорные позиции Украины ухудшаются", - сказал Песков журналистам.
14:17 26.09.2025
 
В Кремле заявили об ухудшении позиции Украины на фронте

© РИА Новости . Андрей Стенин
Украинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. С каждым днем позиция Украины на фронте ухудшается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С каждым днем положение и переговорные позиции Украины ухудшаются", - сказал Песков журналистам.
Переговорные позиции Украины ухудшаются, заявил Песков
Спецоперация на Украине
 
 
