В Кремле заявили об ухудшении позиции Украины на фронте
2025-09-26T14:17+0300
спецоперация на украине
россия
общество
украина
рф
дмитрий песков
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. С каждым днем позиция Украины на фронте ухудшается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С каждым днем положение и переговорные позиции Украины ухудшаются", - сказал Песков журналистам.
