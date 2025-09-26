https://1prime.ru/20250926/posolstvo-862812969.html

Дания проигнорировала просьбы России сотрудничать по "Северным потокам"

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Датская сторона так и не ответила не неудобные вопросы по проводимому расследованию теракта на "Северных потоках" и проигнорировала просьбы Москвы сотрудничать в расследовании дела, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене. Теракт на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море произошел три года назад. Дания проводила национальное расследование теракта, которое было прекращено в феврале 2024 года. "С учетом того, что национальное расследование этого теракта в Дании давно завершено и никаких результатов Копенгаген не раскрыл, справедливо с нашей стороны повторить свои не раз звучавшие вопросы. Что же установило следствие, если результаты не могут быть опубликованы? Или, может, пресловутые "соображения национальной безопасности", на которые ссылается Копенгаген, требовали что-то "не заметить"? Есть все основания подозревать, что такая таинственность датских властей вызвана тем, что ответы на эти вопросы могут быть крайне неудобными", - сказали в дипмиссии. В посольстве добавили, что обращали внимание датской стороны, что сотрудничество в расследовании теракта представляет общий интерес для России и Дании, поскольку иначе будет создан опасный прецедент фрагментации международных усилий по борьбе с преступностью и терроризмом. "Россия последовательно выступала за объединение усилий для пресечения атак на критическую инфраструктуру, с которыми Дания на днях столкнулась сама. К сожалению, призывы были проигнорированы, поскольку в королевстве сознательно разрушили любые связи с нашей страной. Россия же продолжит добиваться полноценного международного разбирательства и справедливости", - подчеркнули в посольстве. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

