Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

2025-09-26T14:40+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы. "Мы обсуждали вопросы, связанные с ситуацией в Иране. Россия, конечно, играет очень важную роль как партнёр по СВПД. Президент говорил с другими мировыми лидерами о том, как привнести стабильность по этому вопросу. Так что всегда есть ключевые вопросы для разговора с российским президентом", - сказал он журналистам на полях форума "Мировая атомная неделя". Встреча Гросси и Путина состоялась в четверг.

