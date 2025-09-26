https://1prime.ru/20250926/putin--862826451.html
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
политика
нефть
иран
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы. "Мы обсуждали вопросы, связанные с ситуацией в Иране. Россия, конечно, играет очень важную роль как партнёр по СВПД. Президент говорил с другими мировыми лидерами о том, как привнести стабильность по этому вопросу. Так что всегда есть ключевые вопросы для разговора с российским президентом", - сказал он журналистам на полях форума "Мировая атомная неделя". Встреча Гросси и Путина состоялась в четверг.
иран
нефть, иран, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ
Политика, Нефть, ИРАН, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ
