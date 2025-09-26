Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы - 26.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы. | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы. "Мы обсуждали вопросы, связанные с ситуацией в Иране. Россия, конечно, играет очень важную роль как партнёр по СВПД. Президент говорил с другими мировыми лидерами о том, как привнести стабильность по этому вопросу. Так что всегда есть ключевые вопросы для разговора с российским президентом", - сказал он журналистам на полях форума "Мировая атомная неделя". Встреча Гросси и Путина состоялась в четверг.
14:40 26.09.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси
Встреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Встреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
"Мы обсуждали вопросы, связанные с ситуацией в Иране. Россия, конечно, играет очень важную роль как партнёр по СВПД. Президент говорил с другими мировыми лидерами о том, как привнести стабильность по этому вопросу. Так что всегда есть ключевые вопросы для разговора с российским президентом", - сказал он журналистам на полях форума "Мировая атомная неделя".
Встреча Гросси и Путина состоялась в четверг.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Гросси призвал искать способы предотвращения ядерного инцидента
