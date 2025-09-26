https://1prime.ru/20250926/roskachestvo--862812334.html

Роскачество оценило идею утвердить новый ГОСТ на пиво

Роскачество оценило идею утвердить новый ГОСТ на пиво - 26.09.2025, ПРАЙМ

Роскачество оценило идею утвердить новый ГОСТ на пиво

Роскачество положительно оценивает инициативу Росстандарта утвердить новый ГОСТ на пиво, главное преимущество обновленного стандарта - введение четких критериев | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T12:00+0300

2025-09-26T12:00+0300

2025-09-26T13:26+0300

экономика

россия

роскачество

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/img/76772/66/767726652_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_097d033f428b5a8c3feb4253d3054464.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Роскачество положительно оценивает инициативу Росстандарта утвердить новый ГОСТ на пиво, главное преимущество обновленного стандарта - введение четких критериев идентификации напитка, заявили РИА Новости в пресс-службе организации. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на приказ ведомства сообщила, что Росстандарт утвердил новый национальный ГОСТ для пива. Сведения о принятии документа также есть на сайте регулятора. Стандарт должен вступить в силу с начала 2027 года с правом досрочного применения. "Роскачество положительно оценивает инициативу Росстандарта по утверждению обновленного национального стандарта "Пиво. Общие технические условия". Данный документ, разработка которого велась несколько лет, призван устранить существующие пробелы в регулировании и создать более прозрачные правила для производителей", - говорится в сообщении. "Ключевое преимущество нового ГОСТа - введение четких критериев идентификации пива. Это действительно поможет снизить долю фальсификата на полках магазинов", - добавляется там. В пресс-службе Роскачества объяснили, что доля фальсификата снизится, так как устанавливается однозначное определение продукта. Пивом сможет называться только та продукция, спирт в которой получен исключительно за счет брожения сусла из солода и хмеля. "Прямой запрет на добавление этилового спирта, ароматизаторов и других несвойственных традиционному пивоварению ингредиентов исключит возможность выдавать за пиво суррогатные напитки", - поделились там. Кроме того, указывается, что формируются строгие требования к сырью. Так, определение минимальной доли солода на уровне 80% ограничит недобросовестных производителей, которые экономят на ключевом компоненте, замещая его более дешевыми аналогами, что напрямую сказывается на вкусе и качестве. В то же время в организации объяснили, что благодаря новому стандарту создается основа для эффективного контроля. В частности, предусмотрено проведение проверок на соответствие заявленным нормам. "Это значит, что декларативные требования подкрепляются реальным механизмом надзора, что является самым действенным инструментом в борьбе с фальсификатом", - поясняется в сообщении. Там также добавили, что организация будет учитывать новые требования стандарта в рамках собственной деятельности, в том числе при проведении исследований пива. "Мы уверены, что, несмотря на необходимый переходный период для адаптации производителей, принятие ГОСТа будет способствовать оздоровлению рынка. Четкие правила игры позволят добросовестным компаниям увереннее развиваться, а потребители получат более качественный и соответствующий их ожиданиям продукт", - заключили в Роскачестве.

https://1prime.ru/20250920/pivo-862545611.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскачество, росстандарт