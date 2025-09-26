Россия пройдет взаимную оценку ФАТФ на площадке ЕАГ
России предстоит пройти взаимную оценку ФАТФ на площадке ЕАГ в 2027 году
Флаг России. Архивное фото
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. России в 2027 году предстоит пройти взаимную оценку ФАТФ на площадке Евразийской антиотмывочной группы (ЕАГ), и необходимо уже начинать подготовку, предстоит большая работа, заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
"Мы с вами практически уже вступаем в новый этап международного аудита, который регулярно проводит ФАТФ. Мы уже начинаем совместную работу с Центральным банком. Я думаю, сейчас будем активно подключать и других участников, участников, которые стоят на первой линии. Россию взаимная оценка ожидает, начало, старт взаимной оценки будет в 2027 году, но нам предстоит еще очень большая работа", - сказала она, выступая на XXII Международном банковском форуме.
"В этом раунде мы будем оцениваться непосредственно не экспертами глобальной сети, не экспертами ФАТФ, а будем проходить взаимную оценку на площадке региональной группы по типу ФАТФ. Есть такая группа в Евразийском регионе - ЕАГ. Мы будем проходить оценку со стороны экспертов ЕАГ", - отметила Бобрышева.
Как подчеркивает Бобрышева, "мы понимаем, какая ответственность лежит на нас, на Российской Федерации, если говорить про итоги этой оценки", поскольку ЕАГ является региональной группой, в состав которой, помимо России, входят государства Среднеазиатского региона, Белоруссия, Индия и Китай.
"Эта оценка будет проходить с одной стороны в несколько других условиях, которые, на первый взгляд, могут показаться более простыми, с другой стороны, эти условия накладывают на нас дополнительную ответственность... Поэтому надо начинать подготовку. Это не призыв, это такая ежедневная, где-то может быть даже рутинная работа, которую мы с вами должны достаточно хорошо выполнить", - сказала представитель Росфинмониторинга.
Первые оценки в "семействе" ФАТФ уже пошли, первая оценка, которая опубликована, была проведена региональной группой в европейском регионе, отметила Бобрышева. "Оценку прошла Латвия, можно посмотреть уже результаты. Буквально, в октябре будет очередное пленарное заседание ФАТФ. И ФАТФ будет подводить первые итоги собственных оценок. Это Бельгия и Малайзия. Тоже можно будет посмотреть результаты для того, чтобы сориентироваться, на чем построен фокус", - отметила Бобрышева.
ЕАГ является региональным органом по типу ФАТФ. Она была создана в 2004 году. Основной целью группы является содействие укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в странах-членах. В ЕАГ входят Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.