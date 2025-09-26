https://1prime.ru/20250926/rossiya-862853875.html

Минэкономразвития ожидает снижения добычи газа в России на 0,6%

Минэкономразвития ожидает снижения добычи газа в России на 0,6% - 26.09.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития ожидает снижения добычи газа в России на 0,6%

Минэкономразвития базово ждет в 2025 году снижения добычи газа в РФ на 0,6%, до 680,2 миллиарда кубометров, а в 2026 году прогнозирует рост на 1,5%, до 690,4... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T20:49+0300

2025-09-26T20:49+0300

2025-09-26T20:49+0300

энергетика

газ

рф

минэкономразвития рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862853722_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6454ea53d75b4e082bc7ca091bf5f714.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ждет в 2025 году снижения добычи газа в РФ на 0,6%, до 680,2 миллиарда кубометров, а в 2026 году прогнозирует рост на 1,5%, до 690,4 миллиарда кубометров, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте. В 2027 году Минэкономразвития базово ожидает роста добычи на 3,2%, до 712,8 миллиарда кубометров, а в 2028 году - еще на 3,8%, до 739,9 миллиарда. Согласно консервативному прогнозу, добыча газа в РФ в 2025 году составит также 680,2 миллиарда кубометров, а в 2026 году сократится на 1,4%, до 670,8 миллиарда кубометров. В 2027 году она восстановится до 675,4 миллиарда, а к 2028 году достигнет 696,4 миллиарда кубометров. При этом в апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало и в базовом, и в консервативном сценарии, что добыча в 2025 году вырастет на 1,7% - до 695,4 миллиарда кубометров. В 2026 году министерство ожидало роста добычи газа до 709,1 миллиарда кубометров, в 2027 году - до 729,7 миллиарда кубометров, а в 2028 году - до 750,9 миллиарда.

https://1prime.ru/20250926/eksport-862852560.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, рф, минэкономразвития рф