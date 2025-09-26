Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русснефть" в первом полугодии увеличила добычу нефти - 26.09.2025
Добыча нефти
https://1prime.ru/20250926/russneft-862815966.html
"Русснефть" в первом полугодии увеличила добычу нефти
"Русснефть" в первом полугодии увеличила добычу нефти - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Русснефть" в первом полугодии увеличила добычу нефти
"Русснефть" увеличила нефтедобычу в прошлом полугодии на 1,7% в годовом выражении, до 3,043 миллиона тонн, сообщается в отчете компании. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T13:00+0300
2025-09-26T13:00+0300
энергетика
нефть
газ
москва
русснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/80448/18/804481836_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cc3eda786f0c547a33e5ff8b2cbec66.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Русснефть" увеличила нефтедобычу в прошлом полугодии на 1,7% в годовом выражении, до 3,043 миллиона тонн, сообщается в отчете компании. "В первом полугодии 2025 года ПАО НК "Русснефть" осуществляло добычу на 77 месторождениях, суммарный объем добычи нефти компанией составил 3,043 миллиона тонн, природного газа - 0,139 миллиарда кубометров и попутного нефтяного газа - 0,886 миллиарда кубометров. По отношению к первому полугодию 2024 года добыча нефти в 2025 году составила 101,7%", - говорится в отчете. Это объясняется большей добычей от ввода в действие новых скважин.
https://1prime.ru/20250827/pribyl-861334534.html
москва
нефть, газ, москва, русснефть
Энергетика, Нефть, Газ, МОСКВА, Русснефть
13:00 26.09.2025
 
"Русснефть" в первом полугодии увеличила добычу нефти

"Русснефть" увеличила в прошлом полугодии добычу нефти на 1,7%

© РИА Новости . Владимир Федоренко
ОАО РУССНЕФТЬ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
ОАО "РУССНЕФТЬ". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Русснефть" увеличила нефтедобычу в прошлом полугодии на 1,7% в годовом выражении, до 3,043 миллиона тонн, сообщается в отчете компании.
"В первом полугодии 2025 года ПАО НК "Русснефть" осуществляло добычу на 77 месторождениях, суммарный объем добычи нефти компанией составил 3,043 миллиона тонн, природного газа - 0,139 миллиарда кубометров и попутного нефтяного газа - 0,886 миллиарда кубометров. По отношению к первому полугодию 2024 года добыча нефти в 2025 году составила 101,7%", - говорится в отчете.
Это объясняется большей добычей от ввода в действие новых скважин.
ОАО РУССНЕФТЬ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО упала в 3,2 раза
27 августа, 15:19
27 августа, 15:19
 
ЭнергетикаНефтьГазМОСКВАРусснефть
 
 
