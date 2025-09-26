https://1prime.ru/20250926/russneft-862815966.html

"Русснефть" в первом полугодии увеличила добычу нефти

"Русснефть" увеличила нефтедобычу в прошлом полугодии на 1,7% в годовом выражении, до 3,043 миллиона тонн, сообщается в отчете компании. | 26.09.2025, ПРАЙМ

энергетика

нефть

газ

москва

русснефть

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Русснефть" увеличила нефтедобычу в прошлом полугодии на 1,7% в годовом выражении, до 3,043 миллиона тонн, сообщается в отчете компании. "В первом полугодии 2025 года ПАО НК "Русснефть" осуществляло добычу на 77 месторождениях, суммарный объем добычи нефти компанией составил 3,043 миллиона тонн, природного газа - 0,139 миллиарда кубометров и попутного нефтяного газа - 0,886 миллиарда кубометров. По отношению к первому полугодию 2024 года добыча нефти в 2025 году составила 101,7%", - говорится в отчете. Это объясняется большей добычей от ввода в действие новых скважин.

