В автосервисе объяснили, как сэкономить на зимних шинах

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Зимние шины - удовольствие не из дешевых. Как их правильно выбрать, не навредив собственной безопасности, и можно ли сэкономить, рассказал агентству "Прайм" Николай Погуляев, руководитель автосервиса FIT SERVICE.Все бренды шин можно условно разделить на три сегмента: премиум, средний и бюджетный. Если автовладелец чаще всего передвигается в режиме "дом – работа" в городе, то спокойно можно выбирать из среднего сегмента, считает автоэксперт. Здесь не будет экстремальных, сложных условий эксплуатации авто.Если водитель любит довольно быструю езду, часто ездит по трассе или у него мощный автомобиль, то стоит рассматривать премиум-сегмент. Для производства этих шин используется специальный состав резиновой смеси, специально разработанный рисунок протектора, чаще всего устанавливается запатентованный шип. Все эти составляющие будут давать уверенность в управлении автомобилем даже на зимней дороге.Есть любители известных шинных брендов, которые ушли из России. "Эта резина (Michelin, Bridgestone или Continental) до сих пор представлена в продаже, иногда даже со скидкой. Но, вероятно, она была выпущена два-три года назад. Из-за срока годности эксплуатировать такие шины можно меньше, так что экономия теряет смысл", - констатирует эксперт.В эконом-сегменте есть производители, которые делают довольно качественный продукт. Некоторые известные китайские бренды - Triangle, Sailun, Maxxis, которые уже давно представлены в России, имеют хорошие отзывы по эксплуатационным качествам. Поэтому точно не стоит бояться всего китайского, уверяет Погуляев.Но важно понимать, что любая шина из эконом-сегмента будет уступать по характеристикам средним и премиум-брендам. Это важно учитывать при выборе манеры езды зимой. Китайский "ноунейм" эксперт советует обходить стороной, потому что у них нет никаких гарантийных обязательств, неизвестно где они делаются и соблюдаются ли технологии.Покупку шин бывших в употреблении или сильно залежавшихся на складе специалист тоже не рекомендует. На них могут быть грыжи или скрытые порезы, которые не обнаружатся покупателем даже при самом тщательном осмотре. Кажущаяся экономия может обернуться сокращением срока службы покрышек. Лучше выбирать проверенного продавца, не соблазняясь на дешевизну.“Шины – единственный элемент автомобиля, который контактирует с дорогой. От них зависит очень многое. Качественная резина обеспечивает уверенное управление автомобилем, сокращает тормозной путь и повышает маневренность. От шин напрямую зависит безопасность на дороге. Поэтому советую выбирать самый качественный бренд из всех доступных, - подытожил Погуляев.

