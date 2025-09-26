Минэкономразвития ожидает роста экспорта СПГ

https://1prime.ru/20250926/spg-862852009.html
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2025 году на 3,2%, до 35,7 миллиона тонн, в 2026 году - на 12,9%, до 40,3 миллиона тонн, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте.
По оценке Минэкономразвития, поставки СПГ на зарубежные рынки в этом году достигнут 35,7 миллиона тонн как по базовому, так и по консервативному прогнозу.
Министерство также базово ожидает, что экспорт СПГ из России в 2026 году вырастет до 40,3 миллиона тонн, в 2027 году – до 46,9 миллиона, в 2028 году – до 58,4 миллиона тонн.
В то же время по консервативному прогнозу в 2026, 2027 и 2028 годах экспорт СПГ из России подрастет до 37,7 миллиона тонн, 40,3 миллиона и 46,9 миллиона соответственно.
В апреле Минэкономразвития в базовом прогнозе ожидало, что поставки российского СПГ за рубеж в 2025 году вырастут на 15,6%, до 40 миллионов тонн, в 2026 году – до 45,2 миллиона тонн. На 2027 год ожидалось, что экспорт вырастет до 58,4 миллиона, а в 2028 – до 73,6 миллиона.
