https://1prime.ru/20250926/spg-862852009.html

Минэкономразвития ожидает роста экспорта СПГ

Минэкономразвития ожидает роста экспорта СПГ - 26.09.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития ожидает роста экспорта СПГ

Минэкономразвития базово ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2025 году на 3,2%, до 35,7 миллиона тонн, в 2026 году - на 12,9%,... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T20:08+0300

2025-09-26T20:08+0300

2025-09-26T20:08+0300

энергетика

газ

россия

минэкономразвития рф

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75162/29/751622903_0:45:601:383_1920x0_80_0_0_a4a9ed08cb3eda9f6bccaaddfff7d49f.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2025 году на 3,2%, до 35,7 миллиона тонн, в 2026 году - на 12,9%, до 40,3 миллиона тонн, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте. По оценке Минэкономразвития, поставки СПГ на зарубежные рынки в этом году достигнут 35,7 миллиона тонн как по базовому, так и по консервативному прогнозу. Министерство также базово ожидает, что экспорт СПГ из России в 2026 году вырастет до 40,3 миллиона тонн, в 2027 году – до 46,9 миллиона, в 2028 году – до 58,4 миллиона тонн. В то же время по консервативному прогнозу в 2026, 2027 и 2028 годах экспорт СПГ из России подрастет до 37,7 миллиона тонн, 40,3 миллиона и 46,9 миллиона соответственно. В апреле Минэкономразвития в базовом прогнозе ожидало, что поставки российского СПГ за рубеж в 2025 году вырастут на 15,6%, до 40 миллионов тонн, в 2026 году – до 45,2 миллиона тонн. На 2027 год ожидалось, что экспорт вырастет до 58,4 миллиона, а в 2028 – до 73,6 миллиона.

https://1prime.ru/20250926/neft-862851846.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, минэкономразвития рф