Суд на Урале арестовал экс-гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго" - 26.09.2025
Суд на Урале арестовал экс-гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"
Суд на Урале арестовал экс-гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго" - 26.09.2025, ПРАЙМ
Суд на Урале арестовал экс-гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"
Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал бывшего гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антона... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T16:16+0300
2025-09-26T16:16+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – ПРАЙМ. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал бывшего гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антона Боликова, обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить, отправить Антона Боликова под стражу", – озвучила решение судья. Судья уточнила, что его арестовали до 15 ноября. Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Боликов. В среду Верх-Исетский районный суд столицы Урала продлил срок задержания Носкову и Боликову еще на 72 часа, а Черных и Боброва инстанция отправила под стражу по 15 ноября. Адвокаты отправленных под стражу заявляли журналистам, что планируют обжаловать такое решение. На заседании в пятницу судья приобщила к материалам дела положительные характеристики Боликова и копию загранпаспорта, который аннулирован. Следователь сообщил, что Боликову уже предъявлено обвинение, и просил все-таки заключить под стражу фигуранта. При этом Боликов заявил, что, согласно обвинению, "Черных якобы дала указание о необходимости создания группы", однако, по его словам, ни Черных, ни Боброва он лично не знает и вину не признаёт. Его адвокат сказал судье, что обвинение не конкретизировано: не указаны ни точное место совершения преступления, ни сумма. В пятницу Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга освободил из-под стражи Носкова, в его случае следователь отказался от выдвинутого ранее требования отправить фигуранта в СИЗО.
16:16 26.09.2025
 
Суд на Урале арестовал экс-гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Молоточек судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – ПРАЙМ. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал бывшего гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антона Боликова, обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, отправить Антона Боликова под стражу", – озвучила решение судья.
Судья уточнила, что его арестовали до 15 ноября.
Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Боликов.
В среду Верх-Исетский районный суд столицы Урала продлил срок задержания Носкову и Боликову еще на 72 часа, а Черных и Боброва инстанция отправила под стражу по 15 ноября. Адвокаты отправленных под стражу заявляли журналистам, что планируют обжаловать такое решение.
На заседании в пятницу судья приобщила к материалам дела положительные характеристики Боликова и копию загранпаспорта, который аннулирован. Следователь сообщил, что Боликову уже предъявлено обвинение, и просил все-таки заключить под стражу фигуранта.
При этом Боликов заявил, что, согласно обвинению, "Черных якобы дала указание о необходимости создания группы", однако, по его словам, ни Черных, ни Боброва он лично не знает и вину не признаёт. Его адвокат сказал судье, что обвинение не конкретизировано: не указаны ни точное место совершения преступления, ни сумма.
В пятницу Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга освободил из-под стражи Носкова, в его случае следователь отказался от выдвинутого ранее требования отправить фигуранта в СИЗО.
16:06
 
