https://1prime.ru/20250926/sud--862835488.html

Суд на Урале арестовал экс-гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"

Суд на Урале арестовал экс-гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго" - 26.09.2025, ПРАЙМ

Суд на Урале арестовал экс-гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал бывшего гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антона... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T16:16+0300

2025-09-26T16:16+0300

2025-09-26T16:16+0300

происшествия

россия

общество

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – ПРАЙМ. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал бывшего гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антона Боликова, обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить, отправить Антона Боликова под стражу", – озвучила решение судья. Судья уточнила, что его арестовали до 15 ноября. Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Боликов. В среду Верх-Исетский районный суд столицы Урала продлил срок задержания Носкову и Боликову еще на 72 часа, а Черных и Боброва инстанция отправила под стражу по 15 ноября. Адвокаты отправленных под стражу заявляли журналистам, что планируют обжаловать такое решение. На заседании в пятницу судья приобщила к материалам дела положительные характеристики Боликова и копию загранпаспорта, который аннулирован. Следователь сообщил, что Боликову уже предъявлено обвинение, и просил все-таки заключить под стражу фигуранта. При этом Боликов заявил, что, согласно обвинению, "Черных якобы дала указание о необходимости создания группы", однако, по его словам, ни Черных, ни Боброва он лично не знает и вину не признаёт. Его адвокат сказал судье, что обвинение не конкретизировано: не указаны ни точное место совершения преступления, ни сумма. В пятницу Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга освободил из-под стражи Носкова, в его случае следователь отказался от выдвинутого ранее требования отправить фигуранта в СИЗО.

https://1prime.ru/20250926/sud-862834842.html

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , екатеринбург