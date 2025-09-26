Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
"Киев падет": в США обратились с призывом к Трампу
спецоперация на украине
украина
сша
киев
дональд трамп
всу
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер посоветовал президенту США Дональду Трампу заранее подготовить план действий на случай падения Киева в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.“Итак, какой у него (у президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) есть выбор? Ответ таков: уйти и убедиться, что, когда Киев падет, тебя никто не будет обвинять в этом,” — сказал он.По мнению профессора, изменить ситуацию на фронте уже невозможно.“Украина находится в отчаянном положении, и мы ничего не можем с этим поделать,” — заключил он.Согласно данным Министерства обороны, к четвергу российская армия продвинулась дальше на линии фронта и заняла такие населенные пункты, как Острое и Григоровка. За последние сутки ВСУ потеряли 2090 человек и три танка.
украина, сша, киев, дональд трамп, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, ВСУ
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер посоветовал президенту США Дональду Трампу заранее подготовить план действий на случай падения Киева в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.
“Итак, какой у него (у президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) есть выбор? Ответ таков: уйти и убедиться, что, когда Киев падет, тебя никто не будет обвинять в этом,” — сказал он.
По мнению профессора, изменить ситуацию на фронте уже невозможно.
“Украина находится в отчаянном положении, и мы ничего не можем с этим поделать,” — заключил он.
Согласно данным Министерства обороны, к четвергу российская армия продвинулась дальше на линии фронта и заняла такие населенные пункты, как Острое и Григоровка. За последние сутки ВСУ потеряли 2090 человек и три танка.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала