"Киев падет": в США обратились с призывом к Трампу

"Киев падет": в США обратились с призывом к Трампу

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер посоветовал президенту США Дональду Трампу заранее подготовить план действий на случай падения Киева в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.“Итак, какой у него (у президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) есть выбор? Ответ таков: уйти и убедиться, что, когда Киев падет, тебя никто не будет обвинять в этом,” — сказал он.По мнению профессора, изменить ситуацию на фронте уже невозможно.“Украина находится в отчаянном положении, и мы ничего не можем с этим поделать,” — заключил он.Согласно данным Министерства обороны, к четвергу российская армия продвинулась дальше на линии фронта и заняла такие населенные пункты, как Острое и Григоровка. За последние сутки ВСУ потеряли 2090 человек и три танка.

