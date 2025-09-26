Трамп сделал заявление о российской нефти
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Венгрии и Словакии тяжело отказаться от российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме.
"Знаете, кто действительно не может сделать это [отказаться от закупок российской нефти - Прим.ред], так это Венгрия", — сказал он.
Глава Белого дома отметил, что у этой страны нет выхода к морю, что осложняет закупку нефти у альтернативных поставщиков.
Кроме того, глава Белого дома добавил, что Словакия находится в такой же ситуации.
Накануне, на встрече с Эрдоганом Трамп заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти.
