Трамп сделал заявление о российской нефти - 26.09.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление о российской нефти
2025-09-26T15:05+0300
2025-09-26T15:05+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860494592_0:128:1051:719_1920x0_80_0_0_f93793c215a5e27ea11c14d9dc77a324.jpg
15:05 26.09.2025
 
Трамп сделал заявление о российской нефти

Трамп заявил о трудностях отказа от российской нефти для Венгрии и Словакии

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Венгрии и Словакии тяжело отказаться от российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме.

"Знаете, кто действительно не может сделать это [отказаться от закупок российской нефти - Прим.ред], так это Венгрия", — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что у этой страны нет выхода к морю, что осложняет закупку нефти у альтернативных поставщиков.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что Словакия находится в такой же ситуации.

Накануне, на встрече с Эрдоганом Трамп заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти.
