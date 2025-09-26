https://1prime.ru/20250926/tramp-862829773.html

Трамп сделал заявление о российской нефти

Трамп сделал заявление о российской нефти - 26.09.2025, ПРАЙМ

Трамп сделал заявление о российской нефти

Венгрии и Словакии тяжело отказаться от российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме."Знаете, кто... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T15:05+0300

2025-09-26T15:05+0300

2025-09-26T15:05+0300

словакия

венгрия

сша

дональд трамп

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860494592_0:128:1051:719_1920x0_80_0_0_f93793c215a5e27ea11c14d9dc77a324.jpg

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Венгрии и Словакии тяжело отказаться от российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме."Знаете, кто действительно не может сделать это [отказаться от закупок российской нефти - Прим.ред], так это Венгрия", — сказал он.Глава Белого дома отметил, что у этой страны нет выхода к морю, что осложняет закупку нефти у альтернативных поставщиков.Кроме того, глава Белого дома добавил, что Словакия находится в такой же ситуации.Накануне, на встрече с Эрдоганом Трамп заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти.

https://1prime.ru/20250926/neft-862811805.html

словакия

венгрия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

словакия, венгрия, сша, дональд трамп, нефть