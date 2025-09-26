Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать нефть только у России - 26.09.2025, ПРАЙМ
Энергетика
Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать нефть только у России
Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать нефть только у России - 26.09.2025, ПРАЙМ
Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать нефть только у России
Президент США Дональд Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать энергоносители только у России, поскольку не имеют выхода к морю и альтернативных... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T21:05+0300
2025-09-26T21:05+0300
энергетика
нефть
газ
венгрия
сша
словакия
дональд трамп
виктор орбан
петер сийярто
ес
БУДАПЕШТ, 26 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать энергоносители только у России, поскольку не имеют выхода к морю и альтернативных трубопроводов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгерский премьер разместил запись беседы Трампа с журналистами в Белом доме, где тот признает, что Венгрия и Словакия не имеют возможности покупать энергоносители из других источников, помимо России, из-за отсутствия выхода к морю и альтернативных маршрутов поставок и призывает "не винить" их за это. "Венгрия не имеет выхода к морю. Как справедливо заметил президент Трамп: нас нельзя винить в отсутствии морских портов или альтернативных трубопроводов, и мы ценим, что он признает эту реальность. Если лишить нас нефти и газа из России, наша экономика обрушится на 4%, семьи будут страдать, а счета за электроэнергию взлетят до небес", - написал Орбан в соцсети Х. Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт не подчинится требованиям Брюсселя, и на первом месте для венгерских властей останутся "энергетическая безопасность и семьи". Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти, и выразил уверенность, что Орбан может согласиться на это. Орбан в ответ заявил, что Венгрия - это суверенная страна и сама принимает решения. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
венгрия
сша
словакия
нефть, газ, венгрия, сша, словакия, дональд трамп, виктор орбан, петер сийярто, ес, ек, оон
Энергетика, Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, США, СЛОВАКИЯ, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ЕС, ЕК, ООН
Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать нефть только у России

БУДАПЕШТ, 26 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать энергоносители только у России, поскольку не имеют выхода к морю и альтернативных трубопроводов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Венгерский премьер разместил запись беседы Трампа с журналистами в Белом доме, где тот признает, что Венгрия и Словакия не имеют возможности покупать энергоносители из других источников, помимо России, из-за отсутствия выхода к морю и альтернативных маршрутов поставок и призывает "не винить" их за это.
"Венгрия не имеет выхода к морю. Как справедливо заметил президент Трамп: нас нельзя винить в отсутствии морских портов или альтернативных трубопроводов, и мы ценим, что он признает эту реальность. Если лишить нас нефти и газа из России, наша экономика обрушится на 4%, семьи будут страдать, а счета за электроэнергию взлетят до небес", - написал Орбан в соцсети Х.
Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт не подчинится требованиям Брюсселя, и на первом месте для венгерских властей останутся "энергетическая безопасность и семьи".
Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти, и выразил уверенность, что Орбан может согласиться на это. Орбан в ответ заявил, что Венгрия - это суверенная страна и сама принимает решения.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
