Центр поддержки экспорта Приморья организует бизнес-миссию в Пхеньян
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – ПРАЙМ. Центр поддержки экспорта Приморья организует бизнес-миссию в Пхеньян для местных предпринимателей, сообщает краевое правительство.
"В конце октября краевой центр поддержки экспорта организует бизнес-миссию в Пхеньян. Предприниматели края смогут поучаствовать в прямых В2В-переговорах с корейскими туристическими и строительными компаниями, а заодно представить свою продукцию на 17-й Пхеньянской осенней международной выставке товаров", - говорится в сообщении.
Поездка намечена на 27–31 октября, необходима регистрация.
Первый заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Приморья Алексей Старичков отметил, что благодаря договорённостям, достигнутым губернатором Олегом Кожемяко в ходе визита в Пхеньян сразу после пандемии, стороны уже реализуют ряд совместных проектов.
"Мы видим успешные примеры сотрудничества. Приморские компании импортируют яблоки из КНДР, которые нашли спрос у покупателей, недавно в продаже появилось северокорейское пиво. В ответ корейские магазины предлагают широкий ассортимент российских продуктов – мясной, молочной и кондитерской продукции… Интерес к российской продукции в КНДР высокий, и мы намерены его максимально использовать", – приводятся слова Старичкова.
