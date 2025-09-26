https://1prime.ru/20250926/tsentr-862794719.html

Центр поддержки экспорта Приморья организует бизнес-миссию в Пхеньян

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – ПРАЙМ. Центр поддержки экспорта Приморья организует бизнес-миссию в Пхеньян для местных предпринимателей, сообщает краевое правительство. "В конце октября краевой центр поддержки экспорта организует бизнес-миссию в Пхеньян. Предприниматели края смогут поучаствовать в прямых В2В-переговорах с корейскими туристическими и строительными компаниями, а заодно представить свою продукцию на 17-й Пхеньянской осенней международной выставке товаров", - говорится в сообщении. Поездка намечена на 27–31 октября, необходима регистрация. Первый заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Приморья Алексей Старичков отметил, что благодаря договорённостям, достигнутым губернатором Олегом Кожемяко в ходе визита в Пхеньян сразу после пандемии, стороны уже реализуют ряд совместных проектов. "Мы видим успешные примеры сотрудничества. Приморские компании импортируют яблоки из КНДР, которые нашли спрос у покупателей, недавно в продаже появилось северокорейское пиво. В ответ корейские магазины предлагают широкий ассортимент российских продуктов – мясной, молочной и кондитерской продукции… Интерес к российской продукции в КНДР высокий, и мы намерены его максимально использовать", – приводятся слова Старичкова.

