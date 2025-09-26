https://1prime.ru/20250926/ukrenergo-862841910.html

На Украине уволили главу "Укрэнерго"

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Виталия Зайченко, сообщает в пятницу украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве Украины. "Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности главы "Укрэнерго", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Мотивы такого решения не указываются. Исполнять обязанности председателя правления компании временно будет Алексей Брехт. Зайченко занял должность председателя правления "Укрэнерго" с 23 июня этого года.

