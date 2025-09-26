https://1prime.ru/20250926/ukrenergo-862841910.html
На Украине уволили главу "Укрэнерго"
На Украине уволили главу "Укрэнерго" - 26.09.2025, ПРАЙМ
На Украине уволили главу "Укрэнерго"
Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Виталия Зайченко, сообщает в пятницу украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T17:12+0300
2025-09-26T17:12+0300
2025-09-26T17:12+0300
энергетика
украина
укрэнерго
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b9b64d5c80660a1747100d9dfbc1267f.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Виталия Зайченко, сообщает в пятницу украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве Украины. "Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности главы "Укрэнерго", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Мотивы такого решения не указываются. Исполнять обязанности председателя правления компании временно будет Алексей Брехт. Зайченко занял должность председателя правления "Укрэнерго" с 23 июня этого года.
https://1prime.ru/20250926/ukraina-862806431.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_739daec5ca1b6bdead4f83e0f6da21f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, укрэнерго
Энергетика, УКРАИНА, Укрэнерго
На Украине уволили главу "Укрэнерго"
Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Зайченко
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Виталия Зайченко, сообщает в пятницу украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве Украины.
"Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности главы "Укрэнерго
", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Мотивы такого решения не указываются. Исполнять обязанности председателя правления компании временно будет Алексей Брехт.
Зайченко занял должность председателя правления "Укрэнерго" с 23 июня этого года.
На Украине предупредили об отключении газа зимой