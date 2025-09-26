Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине уволили главу "Укрэнерго" - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/ukrenergo-862841910.html
На Украине уволили главу "Укрэнерго"
На Украине уволили главу "Укрэнерго" - 26.09.2025, ПРАЙМ
На Украине уволили главу "Укрэнерго"
Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Виталия Зайченко, сообщает в пятницу украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T17:12+0300
2025-09-26T17:12+0300
энергетика
украина
укрэнерго
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b9b64d5c80660a1747100d9dfbc1267f.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Виталия Зайченко, сообщает в пятницу украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве Украины. "Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности главы "Укрэнерго", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Мотивы такого решения не указываются. Исполнять обязанности председателя правления компании временно будет Алексей Брехт. Зайченко занял должность председателя правления "Укрэнерго" с 23 июня этого года.
https://1prime.ru/20250926/ukraina-862806431.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_739daec5ca1b6bdead4f83e0f6da21f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, укрэнерго
Энергетика, УКРАИНА, Укрэнерго
17:12 26.09.2025
 
На Украине уволили главу "Укрэнерго"

Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Зайченко

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
Украинский флаг. Архивное фото
© Unsplash/Anastasiia Krutota
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Виталия Зайченко, сообщает в пятницу украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве Украины.
"Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности главы "Укрэнерго", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Мотивы такого решения не указываются. Исполнять обязанности председателя правления компании временно будет Алексей Брехт.
Зайченко занял должность председателя правления "Укрэнерго" с 23 июня этого года.
Газовая плита
На Украине предупредили об отключении газа зимой
10:56
 
ЭнергетикаУКРАИНАУкрэнерго
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала