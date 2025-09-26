Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Volkswagen сократит производство в Германии - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/volkswagen--862832047.html
Volkswagen сократит производство в Германии
Volkswagen сократит производство в Германии - 26.09.2025, ПРАЙМ
Volkswagen сократит производство в Германии
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen начнет с октября сокращать производство на нескольких своих заводах в Германии из-за низкого спроса на электромобили,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T15:32+0300
2025-09-26T15:32+0300
экономика
бизнес
промышленность
германия
южная америка
азия
volkswagen
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/92/757649249_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_b491999d96c1174ac4c0b7fbb44b1d8e.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen начнет с октября сокращать производство на нескольких своих заводах в Германии из-за низкого спроса на электромобили, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя концерна. "Volkswagen сокращает производство из-за низкого спроса: в Цвиккау и Дрездене с 6 октября производство будет приостановлено на неделю… В Эмдене также грозят дни закрытия, которые еще обсуждаются с производственным советом. Решение может быть принято на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства. Как пояснил представитель Volkswagen, основная причина сокращения производства связана с низким спросом на электромобили, выпускаемых на заводах в Цвиккау и Эмдене. Кроме того, решение о сокращении производства уже принято в отношении завода концерна в Оснабрюке. "До конца года там будет как минимум один день нерабочий день в неделю… К этому добавится неделя перерыва в октябре", - уточняет DPA. Volkswagen — концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей. Компании принадлежат 115 заводов в 17 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке. По состоянию на конец июня 2025 года штат компании составляет 667,19 тысячи сотрудников. Концерн ранее вынашивал планы сокращения производства и сотрудников. Эти планы спровоцировали забастовки сотрудников, что в итоге вынудило его руководство пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников принудительно и не закрывать предприятия. При этом концерн все ещё рассчитывает сократить около 35 тысяч рабочих мест к 2030 году. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862210313.html
германия
южная америка
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/92/757649249_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_29a160e8cc2088c589c441586cff8b83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, германия, южная америка, азия, volkswagen, авто
Экономика, Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АЗИЯ, Volkswagen, Авто
15:32 26.09.2025
 
Volkswagen сократит производство в Германии

Volkswagen сократит производство в Германии из-за низкого спроса на электромобили

Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen начнет с октября сокращать производство на нескольких своих заводах в Германии из-за низкого спроса на электромобили, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя концерна.
"Volkswagen сокращает производство из-за низкого спроса: в Цвиккау и Дрездене с 6 октября производство будет приостановлено на неделю… В Эмдене также грозят дни закрытия, которые еще обсуждаются с производственным советом. Решение может быть принято на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.
Как пояснил представитель Volkswagen, основная причина сокращения производства связана с низким спросом на электромобили, выпускаемых на заводах в Цвиккау и Эмдене.
Кроме того, решение о сокращении производства уже принято в отношении завода концерна в Оснабрюке. "До конца года там будет как минимум один день нерабочий день в неделю… К этому добавится неделя перерыва в октябре", - уточняет DPA.
Volkswagen — концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей. Компании принадлежат 115 заводов в 17 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке. По состоянию на конец июня 2025 года штат компании составляет 667,19 тысячи сотрудников.
Концерн ранее вынашивал планы сокращения производства и сотрудников. Эти планы спровоцировали забастовки сотрудников, что в итоге вынудило его руководство пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников принудительно и не закрывать предприятия. При этом концерн все ещё рассчитывает сократить около 35 тысяч рабочих мест к 2030 году.
О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
В России открыли конкурсное производство в отношении имущества Volkswagen
12 сентября, 18:41
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьГЕРМАНИЯЮЖНАЯ АМЕРИКААЗИЯVolkswagenАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала