https://1prime.ru/20250926/volkswagen--862832047.html
Volkswagen сократит производство в Германии
Volkswagen сократит производство в Германии - 26.09.2025, ПРАЙМ
Volkswagen сократит производство в Германии
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen начнет с октября сокращать производство на нескольких своих заводах в Германии из-за низкого спроса на электромобили,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T15:32+0300
2025-09-26T15:32+0300
2025-09-26T15:32+0300
экономика
бизнес
промышленность
германия
южная америка
азия
volkswagen
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/92/757649249_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_b491999d96c1174ac4c0b7fbb44b1d8e.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen начнет с октября сокращать производство на нескольких своих заводах в Германии из-за низкого спроса на электромобили, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя концерна. "Volkswagen сокращает производство из-за низкого спроса: в Цвиккау и Дрездене с 6 октября производство будет приостановлено на неделю… В Эмдене также грозят дни закрытия, которые еще обсуждаются с производственным советом. Решение может быть принято на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства. Как пояснил представитель Volkswagen, основная причина сокращения производства связана с низким спросом на электромобили, выпускаемых на заводах в Цвиккау и Эмдене. Кроме того, решение о сокращении производства уже принято в отношении завода концерна в Оснабрюке. "До конца года там будет как минимум один день нерабочий день в неделю… К этому добавится неделя перерыва в октябре", - уточняет DPA. Volkswagen — концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей. Компании принадлежат 115 заводов в 17 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке. По состоянию на конец июня 2025 года штат компании составляет 667,19 тысячи сотрудников. Концерн ранее вынашивал планы сокращения производства и сотрудников. Эти планы спровоцировали забастовки сотрудников, что в итоге вынудило его руководство пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников принудительно и не закрывать предприятия. При этом концерн все ещё рассчитывает сократить около 35 тысяч рабочих мест к 2030 году. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862210313.html
германия
южная америка
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/92/757649249_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_29a160e8cc2088c589c441586cff8b83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, германия, южная америка, азия, volkswagen, авто
Экономика, Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АЗИЯ, Volkswagen, Авто
Volkswagen сократит производство в Германии
Volkswagen сократит производство в Германии из-за низкого спроса на электромобили
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen начнет с октября сокращать производство на нескольких своих заводах в Германии из-за низкого спроса на электромобили, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя концерна.
"Volkswagen
сокращает производство из-за низкого спроса: в Цвиккау и Дрездене с 6 октября производство будет приостановлено на неделю… В Эмдене также грозят дни закрытия, которые еще обсуждаются с производственным советом. Решение может быть принято на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.
Как пояснил представитель Volkswagen, основная причина сокращения производства связана с низким спросом на электромобили, выпускаемых на заводах в Цвиккау и Эмдене.
Кроме того, решение о сокращении производства уже принято в отношении завода концерна в Оснабрюке. "До конца года там будет как минимум один день нерабочий день в неделю… К этому добавится неделя перерыва в октябре", - уточняет DPA.
Volkswagen — концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей. Компании принадлежат 115 заводов в 17 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке
, Азии
и Африке
. По состоянию на конец июня 2025 года штат компании составляет 667,19 тысячи сотрудников.
Концерн ранее вынашивал планы сокращения производства и сотрудников. Эти планы спровоцировали забастовки сотрудников, что в итоге вынудило его руководство пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников принудительно и не закрывать предприятия. При этом концерн все ещё рассчитывает сократить около 35 тысяч рабочих мест к 2030 году.
О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
В России открыли конкурсное производство в отношении имущества Volkswagen