https://1prime.ru/20250926/volkswagen--862832047.html

Volkswagen сократит производство в Германии

Volkswagen сократит производство в Германии - 26.09.2025, ПРАЙМ

Volkswagen сократит производство в Германии

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen начнет с октября сокращать производство на нескольких своих заводах в Германии из-за низкого спроса на электромобили,... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T15:32+0300

2025-09-26T15:32+0300

2025-09-26T15:32+0300

экономика

бизнес

промышленность

германия

южная америка

азия

volkswagen

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/92/757649249_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_b491999d96c1174ac4c0b7fbb44b1d8e.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen начнет с октября сокращать производство на нескольких своих заводах в Германии из-за низкого спроса на электромобили, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя концерна. "Volkswagen сокращает производство из-за низкого спроса: в Цвиккау и Дрездене с 6 октября производство будет приостановлено на неделю… В Эмдене также грозят дни закрытия, которые еще обсуждаются с производственным советом. Решение может быть принято на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства. Как пояснил представитель Volkswagen, основная причина сокращения производства связана с низким спросом на электромобили, выпускаемых на заводах в Цвиккау и Эмдене. Кроме того, решение о сокращении производства уже принято в отношении завода концерна в Оснабрюке. "До конца года там будет как минимум один день нерабочий день в неделю… К этому добавится неделя перерыва в октябре", - уточняет DPA. Volkswagen — концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей. Компании принадлежат 115 заводов в 17 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке. По состоянию на конец июня 2025 года штат компании составляет 667,19 тысячи сотрудников. Концерн ранее вынашивал планы сокращения производства и сотрудников. Эти планы спровоцировали забастовки сотрудников, что в итоге вынудило его руководство пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников принудительно и не закрывать предприятия. При этом концерн все ещё рассчитывает сократить около 35 тысяч рабочих мест к 2030 году. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.

https://1prime.ru/20250912/rossiya-862210313.html

германия

южная америка

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, германия, южная америка, азия, volkswagen, авто