https://1prime.ru/20250926/vsu--862828475.html

Сырский рассказал о создании нового рода войск ВСУ

Сырский рассказал о создании нового рода войск ВСУ - 26.09.2025, ПРАЙМ

Сырский рассказал о создании нового рода войск ВСУ

ВСУ работают над созданием нового рода войск в составе воздушных сил - беспилотных систем противовоздушной обороны, заявил главком ВСУ Александр Сырский. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T14:54+0300

2025-09-26T14:54+0300

2025-09-26T14:54+0300

спецоперация на украине

общество

рф

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ВСУ работают над созданием нового рода войск в составе воздушных сил - беспилотных систем противовоздушной обороны, заявил главком ВСУ Александр Сырский. В пятницу Сырский провел встречу с украинским журналистами, где и заявил о работе над новым родом войск в составе ВСУ. "Имею в виду дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые уничтожают (БПЛА-камикадзе -ред.) с высокой эффективностью - 70% и более... Поэтому создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами", - цитирует Сырского украинское агентство УНИАН. В сентябре Владимир Зеленский признал, что ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбивать все возможные дроны РФ.

https://1prime.ru/20250926/kharris-862828200.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, владимир зеленский, всу