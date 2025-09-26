Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это мясорубка". В Европе рассказали о положении ВСУ в зоне СВО - 26.09.2025
Спецоперация на Украине
"Это мясорубка". В Европе рассказали о положении ВСУ в зоне СВО
Колумбиец, сражавшийся на стороне Киева, поделился историей о тяжелом положении ВСУ в зоне спецоперации, сообщает EL Pais. | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Колумбиец, сражавшийся на стороне Киева, поделился историей о тяжелом положении ВСУ в зоне спецоперации, сообщает EL Pais.Он сумел сбежать в Польшу и теперь просит помощи у МИД своей страны."Когда я вернусь, я не буду молчать, чтобы люди не попали в ту же ловушку. &lt;…&gt; Нужно уезжать. Это мясорубка. У многих остались дети. Я просто хочу домой", — сказал он журналистам.По словам наемника, новоприбывших иностранцев держат в крайне тяжелых условиях: у них забирают технику, средства защиты от дронов, еду и воду.Колумбийца завербовали обещанием платить 12 миллионов песо в месяц (около 260 тысяч рублей. — Прим. ред.), но он получил лишь 65 тысяч песо (около 1400 рублей. — Прим. ред.).В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не могут вести наступательные действия и только удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных солдат.В конце августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинские войска пытались замедлить российское продвижение, но понесли огромные потери. Он отметил, что стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Колумбиец, сражавшийся на стороне Киева, поделился историей о тяжелом положении ВСУ в зоне спецоперации, сообщает EL Pais.
Он сумел сбежать в Польшу и теперь просит помощи у МИД своей страны.
"Когда я вернусь, я не буду молчать, чтобы люди не попали в ту же ловушку. <…> Нужно уезжать. Это мясорубка. У многих остались дети. Я просто хочу домой", — сказал он журналистам.
По словам наемника, новоприбывших иностранцев держат в крайне тяжелых условиях: у них забирают технику, средства защиты от дронов, еду и воду.
Колумбийца завербовали обещанием платить 12 миллионов песо в месяц (около 260 тысяч рублей. — Прим. ред.), но он получил лишь 65 тысяч песо (около 1400 рублей. — Прим. ред.).
В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не могут вести наступательные действия и только удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных солдат.
В конце августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинские войска пытались замедлить российское продвижение, но понесли огромные потери. Он отметил, что стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала