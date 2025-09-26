https://1prime.ru/20250926/vsu-862856572.html

"Это мясорубка". В Европе рассказали о положении ВСУ в зоне СВО

Колумбиец, сражавшийся на стороне Киева, поделился историей о тяжелом положении ВСУ в зоне спецоперации, сообщает EL Pais. | 26.09.2025, ПРАЙМ

спецоперация на украине

европа

киев

польша

владимир путин

валерий герасимов

всу

мид

вс рф

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914324_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09bd0dc30cd8df230438841fdc1d8086.jpg

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Колумбиец, сражавшийся на стороне Киева, поделился историей о тяжелом положении ВСУ в зоне спецоперации, сообщает EL Pais.Он сумел сбежать в Польшу и теперь просит помощи у МИД своей страны."Когда я вернусь, я не буду молчать, чтобы люди не попали в ту же ловушку. <…> Нужно уезжать. Это мясорубка. У многих остались дети. Я просто хочу домой", — сказал он журналистам.По словам наемника, новоприбывших иностранцев держат в крайне тяжелых условиях: у них забирают технику, средства защиты от дронов, еду и воду.Колумбийца завербовали обещанием платить 12 миллионов песо в месяц (около 260 тысяч рублей. — Прим. ред.), но он получил лишь 65 тысяч песо (около 1400 рублей. — Прим. ред.).В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не могут вести наступательные действия и только удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных солдат.В конце августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинские войска пытались замедлить российское продвижение, но понесли огромные потери. Он отметил, что стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

