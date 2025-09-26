https://1prime.ru/20250926/vsu-862856572.html
"Это мясорубка". В Европе рассказали о положении ВСУ в зоне СВО
"Это мясорубка". В Европе рассказали о положении ВСУ в зоне СВО - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Это мясорубка". В Европе рассказали о положении ВСУ в зоне СВО
Колумбиец, сражавшийся на стороне Киева, поделился историей о тяжелом положении ВСУ в зоне спецоперации, сообщает EL Pais. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T22:14+0300
2025-09-26T22:14+0300
2025-09-26T22:14+0300
спецоперация на украине
европа
киев
польша
владимир путин
валерий герасимов
всу
мид
вс рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914324_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09bd0dc30cd8df230438841fdc1d8086.jpg
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Колумбиец, сражавшийся на стороне Киева, поделился историей о тяжелом положении ВСУ в зоне спецоперации, сообщает EL Pais.Он сумел сбежать в Польшу и теперь просит помощи у МИД своей страны."Когда я вернусь, я не буду молчать, чтобы люди не попали в ту же ловушку. <…> Нужно уезжать. Это мясорубка. У многих остались дети. Я просто хочу домой", — сказал он журналистам.По словам наемника, новоприбывших иностранцев держат в крайне тяжелых условиях: у них забирают технику, средства защиты от дронов, еду и воду.Колумбийца завербовали обещанием платить 12 миллионов песо в месяц (около 260 тысяч рублей. — Прим. ред.), но он получил лишь 65 тысяч песо (около 1400 рублей. — Прим. ред.).В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не могут вести наступательные действия и только удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных солдат.В конце августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинские войска пытались замедлить российское продвижение, но понесли огромные потери. Он отметил, что стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20250924/ukraina-862688094.html
https://1prime.ru/20250925/ukraina-862749027.html
европа
киев
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914324_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a5159cdec5ed2e8f721d312b0b40e27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, киев, польша, владимир путин, валерий герасимов, всу, мид, вс рф, в мире
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, Киев, ПОЛЬША, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, МИД, ВС РФ, В мире
"Это мясорубка". В Европе рассказали о положении ВСУ в зоне СВО
EL Pais: колумбийский наемник обвинил Киев в обмане и тяжелых условиях
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Колумбиец, сражавшийся на стороне Киева, поделился историей о тяжелом положении ВСУ в зоне спецоперации, сообщает EL Pais.
Он сумел сбежать в Польшу
и теперь просит помощи у МИД
своей страны.
"Стирается в пыль": в США высказались о ситуации между ВСУ и армией России
"Когда я вернусь, я не буду молчать, чтобы люди не попали в ту же ловушку. <…> Нужно уезжать. Это мясорубка. У многих остались дети. Я просто хочу домой", — сказал он журналистам.
По словам наемника, новоприбывших иностранцев держат в крайне тяжелых условиях: у них забирают технику, средства защиты от дронов, еду и воду.
Колумбийца завербовали обещанием платить 12 миллионов песо в месяц (около 260 тысяч рублей. — Прим. ред.), но он получил лишь 65 тысяч песо (около 1400 рублей. — Прим. ред.).
В сентябре Владимир Путин
заявил, что ВСУ
не могут вести наступательные действия и только удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных солдат.
В конце августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
подчеркнул, что весной и летом украинские войска пытались замедлить российское продвижение, но понесли огромные потери. Он отметил, что стратегическая инициатива полностью находится у Москвы
.
"Серьезные неприятности": в США рассказали, что происходит в зоне СВО Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>