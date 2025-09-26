https://1prime.ru/20250926/zavoz-862793273.html
Северный завоз топлива в Хабаровский край завершат досрочно
энергетика
нефть
хабаровский край
ХАБАРОВСК, 26 сен - ПРАЙМ. Северный завоз топливно-энергетических ресурсов в отдаленные районы Хабаровского края завершат досрочно, сообщает правительство региона.
По данным краевых властей, в северные районы и округ края в соответствии с планом необходимо централизованно поставить 11,3 тысячи тонн угля и 23,2 тысячи тонн нефтепродуктов.
"На сегодняшний день доставлено 100% угля и 90% нефтепродуктов. Осталось доставить 500 тонн (3% от плана завоза) дизельного топлива. Таким образом, северный завоз в нашем регионе будет завершен досрочно", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ края Анжелики Мироновой.
Она добавила, что отопительный сезон уже начат в пяти районах края: Аяно-Майском, Охотском, Верхнебуреинском, Ульчском, имени Полины Осипенко. В работе находится 67 котельных.
В августе правительство региона сообщало, что завершить северный завоз топливно-энергетических ресурсов планируется до 20 октября текущего года.
