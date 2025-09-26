https://1prime.ru/20250926/zavoz-862793273.html

Северный завоз топлива в Хабаровский край завершат досрочно

Северный завоз топлива в Хабаровский край завершат досрочно - 26.09.2025, ПРАЙМ

Северный завоз топлива в Хабаровский край завершат досрочно

Северный завоз топливно-энергетических ресурсов в отдаленные районы Хабаровского края завершат досрочно, сообщает правительство региона. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T05:41+0300

2025-09-26T05:41+0300

2025-09-26T05:41+0300

энергетика

нефть

хабаровский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862793273.jpg?1758854478

ХАБАРОВСК, 26 сен - ПРАЙМ. Северный завоз топливно-энергетических ресурсов в отдаленные районы Хабаровского края завершат досрочно, сообщает правительство региона. По данным краевых властей, в северные районы и округ края в соответствии с планом необходимо централизованно поставить 11,3 тысячи тонн угля и 23,2 тысячи тонн нефтепродуктов. "На сегодняшний день доставлено 100% угля и 90% нефтепродуктов. Осталось доставить 500 тонн (3% от плана завоза) дизельного топлива. Таким образом, северный завоз в нашем регионе будет завершен досрочно", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ края Анжелики Мироновой. Она добавила, что отопительный сезон уже начат в пяти районах края: Аяно-Майском, Охотском, Верхнебуреинском, Ульчском, имени Полины Осипенко. В работе находится 67 котельных. В августе правительство региона сообщало, что завершить северный завоз топливно-энергетических ресурсов планируется до 20 октября текущего года.

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, хабаровский край