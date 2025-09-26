Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Северный завоз топлива в Хабаровский край завершат досрочно - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/zavoz-862793273.html
Северный завоз топлива в Хабаровский край завершат досрочно
Северный завоз топлива в Хабаровский край завершат досрочно - 26.09.2025, ПРАЙМ
Северный завоз топлива в Хабаровский край завершат досрочно
Северный завоз топливно-энергетических ресурсов в отдаленные районы Хабаровского края завершат досрочно, сообщает правительство региона. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T05:41+0300
2025-09-26T05:41+0300
энергетика
нефть
хабаровский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862793273.jpg?1758854478
ХАБАРОВСК, 26 сен - ПРАЙМ. Северный завоз топливно-энергетических ресурсов в отдаленные районы Хабаровского края завершат досрочно, сообщает правительство региона. По данным краевых властей, в северные районы и округ края в соответствии с планом необходимо централизованно поставить 11,3 тысячи тонн угля и 23,2 тысячи тонн нефтепродуктов. "На сегодняшний день доставлено 100% угля и 90% нефтепродуктов. Осталось доставить 500 тонн (3% от плана завоза) дизельного топлива. Таким образом, северный завоз в нашем регионе будет завершен досрочно", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ края Анжелики Мироновой. Она добавила, что отопительный сезон уже начат в пяти районах края: Аяно-Майском, Охотском, Верхнебуреинском, Ульчском, имени Полины Осипенко. В работе находится 67 котельных. В августе правительство региона сообщало, что завершить северный завоз топливно-энергетических ресурсов планируется до 20 октября текущего года.
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, хабаровский край
Энергетика, Нефть, Хабаровский край
05:41 26.09.2025
 
Северный завоз топлива в Хабаровский край завершат досрочно

Северный завоз топлива в Хабаровский край завершат досрочно

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАБАРОВСК, 26 сен - ПРАЙМ. Северный завоз топливно-энергетических ресурсов в отдаленные районы Хабаровского края завершат досрочно, сообщает правительство региона.
По данным краевых властей, в северные районы и округ края в соответствии с планом необходимо централизованно поставить 11,3 тысячи тонн угля и 23,2 тысячи тонн нефтепродуктов.
"На сегодняшний день доставлено 100% угля и 90% нефтепродуктов. Осталось доставить 500 тонн (3% от плана завоза) дизельного топлива. Таким образом, северный завоз в нашем регионе будет завершен досрочно", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ края Анжелики Мироновой.
Она добавила, что отопительный сезон уже начат в пяти районах края: Аяно-Майском, Охотском, Верхнебуреинском, Ульчском, имени Полины Осипенко. В работе находится 67 котельных.
В августе правительство региона сообщало, что завершить северный завоз топливно-энергетических ресурсов планируется до 20 октября текущего года.
 
ЭнергетикаНефтьХабаровский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала