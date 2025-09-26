https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862792890.html

На Западе Зеленскому напомнили о случившемся в Донбассе

Владимир Зеленский предпочитает не упоминать о детях в Донбассе, погибших от рук его боевиков, отметил в соцсети Х аналитик Алан Уотсон. 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предпочитает не упоминать о детях в Донбассе, погибших от рук его боевиков, отметил в соцсети Х аналитик Алан Уотсон."Хочет ли Зеленский прокомментировать мемориалы детям Донбасса, убитым его нацистскими головорезами, которых вооружила НАТО?" — написал он."Готов ли Зеленский сделать заявление по поводу мемориалов в честь детей Донбасса, убитых его нацистскими боевиками, вооруженными НАТО?" — написал он. В Донецке в мае 2015 года по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс "Аллея ангелов", посвященный детям, погибшим в ходе конфликта на Донбассе. Согласно данным уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике Дарьи Морозовой на 27 июля 2025 года, общее число погибших детей на территории ДНР с начала вооруженной агрессии со стороны Украины достигло 247 человек, число раненых составило 1021.

