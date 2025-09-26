Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
05:02 26.09.2025 (обновлено: 05:03 26.09.2025)
 
На Западе Зеленскому напомнили о случившемся в Донбассе

Аналитик Уотсон: Зеленский умалчивает об убитых ВСУ детях в Донбассе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предпочитает не упоминать о детях в Донбассе, погибших от рук его боевиков, отметил в соцсети Х аналитик Алан Уотсон.
"Хочет ли Зеленский прокомментировать мемориалы детям Донбасса, убитым его нацистскими головорезами, которых вооружила НАТО?" — написал он.
"Готов ли Зеленский сделать заявление по поводу мемориалов в честь детей Донбасса, убитых его нацистскими боевиками, вооруженными НАТО?" — написал он.
В Донецке в мае 2015 года по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс "Аллея ангелов", посвященный детям, погибшим в ходе конфликта на Донбассе.
Согласно данным уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике Дарьи Морозовой на 27 июля 2025 года, общее число погибших детей на территории ДНР с начала вооруженной агрессии со стороны Украины достигло 247 человек, число раненых составило 1021.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
В Раде раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече
17 сентября, 16:25
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВСУДОНБАССдети
 
 
