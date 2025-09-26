Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, о чем попросил Зеленский Трампа на встрече - 26.09.2025
Спецоперация на Украине
СМИ узнали, о чем попросил Зеленский Трампа на встрече
СМИ узнали, о чем попросил Зеленский Трампа на встрече
2025-09-26T16:53+0300
2025-09-26T16:54+0300
спецоперация на украине
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попросил главу США Дональда Трампа передать Украине дальнобойные ракеты "Томагавк", пишет Telegraph. "Зеленский запросил ракеты "Томагавк" на встрече за закрытыми дверями с Трампом", — говорится в публикации.Однако издание добавило, что неясно, увенчалась ли эта попытка успехом. В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с Трампом .
украина
сша
украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
16:53 26.09.2025 (обновлено: 16:54 26.09.2025)
 
СМИ узнали, о чем попросил Зеленский Трампа на встрече

The Telegraph: Зеленский попросил Трампа передать Украине ракеты "Томагавк"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попросил главу США Дональда Трампа передать Украине дальнобойные ракеты "Томагавк", пишет Telegraph.

"Зеленский запросил ракеты "Томагавк" на встрече за закрытыми дверями с Трампом", — говорится в публикации.

Однако издание добавило, что неясно, увенчалась ли эта попытка успехом.

В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с Трампом .
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа
15:11
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
