СМИ узнали, о чем попросил Зеленский Трампа на встрече
The Telegraph: Зеленский попросил Трампа передать Украине ракеты "Томагавк"
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попросил главу США Дональда Трампа передать Украине дальнобойные ракеты "Томагавк", пишет Telegraph.
"Зеленский запросил ракеты "Томагавк" на встрече за закрытыми дверями с Трампом", — говорится в публикации.
Однако издание добавило, что неясно, увенчалась ли эта попытка успехом.
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с Трампом .
