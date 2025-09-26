https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862840454.html

СМИ узнали, о чем попросил Зеленский Трампа на встрече

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попросил главу США Дональда Трампа передать Украине дальнобойные ракеты "Томагавк", пишет Telegraph. "Зеленский запросил ракеты "Томагавк" на встрече за закрытыми дверями с Трампом", — говорится в публикации.Однако издание добавило, что неясно, увенчалась ли эта попытка успехом. В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с Трампом .

