"Абсурдная глупость". Зеленского раскритиковали за угрозы России

"Абсурдная глупость". Зеленского раскритиковали за угрозы России

Высказывание Владимира Зеленского о нанесении ударов по центрам власти в России выглядит крайне неразумным, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети X.

в мире

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ.Высказывание Владимира Зеленского о нанесении ударов по центрам власти в России выглядит крайне неразумным, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети X."В интервью Axios Зеленский сообщил, что просил у Трампа предоставить определенные ракеты и допустил возможность атак по Кремлю и другим центрам российской власти. Это, как минимум, абсурдная глупость, а поддерживающие психотический режим Зеленского становятся его соучастниками", — отметил эксперт.Ранее Зеленский в беседе с Axios советовал российским чиновникам "проверить, где находятся ближайшие бомбоубежища". Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что у России есть такое вооружение, от которого укрытия не спасут, и это нужно иметь в виду.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекая в него страны НАТО. Российские власти заявляли, что альянс "играет с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением, отправленные на Украину, будут считаться законной целью. В Кремле подчеркивали: военная поддержка Киева со стороны Запада препятствует переговорам и лишь усугубляет ситуацию.

