https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862857682.html
"Абсурдная глупость". Зеленского раскритиковали за угрозы России
"Абсурдная глупость". Зеленского раскритиковали за угрозы России - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Абсурдная глупость". Зеленского раскритиковали за угрозы России
Высказывание Владимира Зеленского о нанесении ударов по центрам власти в России выглядит крайне неразумным, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети X. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T22:35+0300
2025-09-26T22:35+0300
2025-09-26T22:35+0300
москва
киев
украина
владимир зеленский
дмитрий медведев
сергей лавров
совбез
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ.Высказывание Владимира Зеленского о нанесении ударов по центрам власти в России выглядит крайне неразумным, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети X."В интервью Axios Зеленский сообщил, что просил у Трампа предоставить определенные ракеты и допустил возможность атак по Кремлю и другим центрам российской власти. Это, как минимум, абсурдная глупость, а поддерживающие психотический режим Зеленского становятся его соучастниками", — отметил эксперт.Ранее Зеленский в беседе с Axios советовал российским чиновникам "проверить, где находятся ближайшие бомбоубежища". Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что у России есть такое вооружение, от которого укрытия не спасут, и это нужно иметь в виду.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекая в него страны НАТО. Российские власти заявляли, что альянс "играет с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением, отправленные на Украину, будут считаться законной целью. В Кремле подчеркивали: военная поддержка Киева со стороны Запада препятствует переговорам и лишь усугубляет ситуацию.
https://1prime.ru/20250926/vybory-862857521.html
https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862857100.html
москва
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, киев, украина, владимир зеленский, дмитрий медведев, сергей лавров, совбез, нато, в мире
МОСКВА, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Совбез, НАТО, В мире
"Абсурдная глупость". Зеленского раскритиковали за угрозы России
Уотсон: слова Зеленского о возможных ударах по Кремлю назвали бессмысленными