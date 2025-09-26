Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Абсурдная глупость". Зеленского раскритиковали за угрозы России - 26.09.2025
"Абсурдная глупость". Зеленского раскритиковали за угрозы России
"Абсурдная глупость". Зеленского раскритиковали за угрозы России - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Абсурдная глупость". Зеленского раскритиковали за угрозы России
Высказывание Владимира Зеленского о нанесении ударов по центрам власти в России выглядит крайне неразумным, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети X. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T22:35+0300
2025-09-26T22:35+0300
москва
киев
украина
владимир зеленский
дмитрий медведев
сергей лавров
совбез
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ.Высказывание Владимира Зеленского о нанесении ударов по центрам власти в России выглядит крайне неразумным, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети X."В интервью Axios Зеленский сообщил, что просил у Трампа предоставить определенные ракеты и допустил возможность атак по Кремлю и другим центрам российской власти. Это, как минимум, абсурдная глупость, а поддерживающие психотический режим Зеленского становятся его соучастниками", — отметил эксперт.Ранее Зеленский в беседе с Axios советовал российским чиновникам "проверить, где находятся ближайшие бомбоубежища". Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что у России есть такое вооружение, от которого укрытия не спасут, и это нужно иметь в виду.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекая в него страны НАТО. Российские власти заявляли, что альянс "играет с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением, отправленные на Украину, будут считаться законной целью. В Кремле подчеркивали: военная поддержка Киева со стороны Запада препятствует переговорам и лишь усугубляет ситуацию.
москва
киев
украина
москва, киев, украина, владимир зеленский, дмитрий медведев, сергей лавров, совбез, нато, в мире
МОСКВА, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Совбез, НАТО, В мире
22:35 26.09.2025
 
"Абсурдная глупость". Зеленского раскритиковали за угрозы России

Уотсон: слова Зеленского о возможных ударах по Кремлю назвали бессмысленными

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ.Высказывание Владимира Зеленского о нанесении ударов по центрам власти в России выглядит крайне неразумным, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети X.
"В интервью Axios Зеленский сообщил, что просил у Трампа предоставить определенные ракеты и допустил возможность атак по Кремлю и другим центрам российской власти. Это, как минимум, абсурдная глупость, а поддерживающие психотический режим Зеленского становятся его соучастниками", — отметил эксперт.
Ранее Зеленский в беседе с Axios советовал российским чиновникам "проверить, где находятся ближайшие бомбоубежища". Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что у России есть такое вооружение, от которого укрытия не спасут, и это нужно иметь в виду.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекая в него страны НАТО. Российские власти заявляли, что альянс "играет с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением, отправленные на Украину, будут считаться законной целью. В Кремле подчеркивали: военная поддержка Киева со стороны Запада препятствует переговорам и лишь усугубляет ситуацию.
