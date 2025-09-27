Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Запорожской АЭС рассказали о сроках восстановления энергоснабжения - 27.09.2025
Спецоперация на Украине
На Запорожской АЭС рассказали о сроках восстановления энергоснабжения
На Запорожской АЭС рассказали о сроках восстановления энергоснабжения - 27.09.2025, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС рассказали о сроках восстановления энергоснабжения
Сроков восстановления внешнего электроснабжения линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, пока нет, сообщила РИА Новости директор по... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T19:13+0300
2025-09-27T19:13+0300
спецоперация на украине
запорожская аэс
всу
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - ПРАЙМ. Сроков восстановления внешнего электроснабжения линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, пока нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "По срокам ремонта и восстановления линии электропередачи "Днепровская" новостей нет", - сказала Яшина. По ее словам, территория вокруг атомной станции систематически подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
запорожская аэс, всу, общество
Спецоперация на Украине, Запорожская АЭС, ВСУ, Общество
19:13 27.09.2025
 
На Запорожской АЭС рассказали о сроках восстановления энергоснабжения

Яшина: сроков восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС пока нет

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - ПРАЙМ. Сроков восстановления внешнего электроснабжения линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, пока нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"По срокам ремонта и восстановления линии электропередачи "Днепровская" новостей нет", - сказала Яшина.
По ее словам, территория вокруг атомной станции систематически подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Эксперт призвал МАГАТЭ обратить внимание на провокации Киева против ЗАЭС
16:15
 
Спецоперация на УкраинеЗапорожская АЭСВСУОбщество
 
 
