На Запорожской АЭС рассказали о сроках восстановления энергоснабжения
2025-09-27T19:13+0300
спецоперация на украине
запорожская аэс
всу
общество
запорожская аэс, всу, общество
Спецоперация на Украине, Запорожская АЭС, ВСУ, Общество
Яшина: сроков восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС пока нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - ПРАЙМ. Сроков восстановления внешнего электроснабжения линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, пока нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС
23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ
, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"По срокам ремонта и восстановления линии электропередачи "Днепровская" новостей нет", - сказала Яшина.
По ее словам, территория вокруг атомной станции систематически подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
