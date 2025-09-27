Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.09.2025
Ирак заявил о праве стран ОПЕК просить об увеличении квот на добычу нефти
Ирак заявил о праве стран ОПЕК просить об увеличении квот на добычу нефти
Ирак заявил о праве стран ОПЕК просить об увеличении квот на добычу нефти - 27.09.2025, ПРАЙМ
Ирак заявил о праве стран ОПЕК просить об увеличении квот на добычу нефти
Страны ОПЕК имеют право просить об увеличении квот на добычу нефти, заявил представитель Ирака в организации Мухаммед Аднан ан-Наджар. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T12:59+0300
2025-09-27T12:59+0300
КАИР, 27 сен - ПРАЙМ. Страны ОПЕК имеют право просить об увеличении квот на добычу нефти, заявил представитель Ирака в организации Мухаммед Аднан ан-Наджар. В субботу утром Ирак возобновил экспорт нефти в Турцию по трубопроводу Киркук-Джейхан после двухлетнего перерыва. "Страны ОПЕК имеют право просить об увеличении своих квот, особенно учитывая, что у них есть проекты, приведшие к увеличению производственных мощностей", - сказал ан-Наджар иракскому агентству INA. По его словам, Ирак в настоящее время экспортирует 3,4 миллиона баррелей нефти в сутки из разрешенных четырех. Он добавил, что после возобновления экспорта по трубопроводу Киркук-Джейхан и запланированных проектов в порту Басры Ирак может экспортировать нефть в большем объеме. В начале августа министр нефти Ирака Хайян Абд аль-Гани заявил о планируемом возобновлении экспорта нефти в Турцию после достижения новой договоренности с Эрбилем об условиях возобновления поставок. Как сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на заявление министра, согласно новой договоренности 50 тысяч баррелей в сутки от общего объема добываемой в Курдистане нефти будут зарезервированы для внутреннего потребления, оставшееся будет идти на экспорт через Иракскую государственную компанию по сбыту нефти (SOMO). Нефтепровод, по которому нефть поступала из Иракского Курдистана в Турцию, был введен в эксплуатацию в 1976 году и ранее обеспечивал около 0,5% мирового предложения нефти. В 2010 году срок действия соглашения о нефтепроводе был продлен на 15 лет, однако фактически поставки нефти через нефтепровод прекратились в 2023 году после того, как Ирак выиграл дело в Международном арбитражном суде: иракские власти заявили, что Анкара нарушила совместное соглашение, позволив властям курдской автономии экспортировать нефть в Джейхан на протяжении многих лет без согласия Багдада. Восемь ключевых стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) на встрече в сентябре приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые ранее действовали до конца 2026 года. При этом с учетом обновленного графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства нефти страны смогут нарастить добычу в октябре на 177 тысяч баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК.
12:59 27.09.2025
 
Ирак заявил о праве стран ОПЕК просить об увеличении квот на добычу нефти

Ан-Наджар: страны ОПЕК имеют право просить об увеличении квот на добычу нефти

КАИР, 27 сен - ПРАЙМ. Страны ОПЕК имеют право просить об увеличении квот на добычу нефти, заявил представитель Ирака в организации Мухаммед Аднан ан-Наджар.
В субботу утром Ирак возобновил экспорт нефти в Турцию по трубопроводу Киркук-Джейхан после двухлетнего перерыва.
"Страны ОПЕК имеют право просить об увеличении своих квот, особенно учитывая, что у них есть проекты, приведшие к увеличению производственных мощностей", - сказал ан-Наджар иракскому агентству INA.
По его словам, Ирак в настоящее время экспортирует 3,4 миллиона баррелей нефти в сутки из разрешенных четырех. Он добавил, что после возобновления экспорта по трубопроводу Киркук-Джейхан и запланированных проектов в порту Басры Ирак может экспортировать нефть в большем объеме.
В начале августа министр нефти Ирака Хайян Абд аль-Гани заявил о планируемом возобновлении экспорта нефти в Турцию после достижения новой договоренности с Эрбилем об условиях возобновления поставок. Как сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на заявление министра, согласно новой договоренности 50 тысяч баррелей в сутки от общего объема добываемой в Курдистане нефти будут зарезервированы для внутреннего потребления, оставшееся будет идти на экспорт через Иракскую государственную компанию по сбыту нефти (SOMO).
Нефтепровод, по которому нефть поступала из Иракского Курдистана в Турцию, был введен в эксплуатацию в 1976 году и ранее обеспечивал около 0,5% мирового предложения нефти. В 2010 году срок действия соглашения о нефтепроводе был продлен на 15 лет, однако фактически поставки нефти через нефтепровод прекратились в 2023 году после того, как Ирак выиграл дело в Международном арбитражном суде: иракские власти заявили, что Анкара нарушила совместное соглашение, позволив властям курдской автономии экспортировать нефть в Джейхан на протяжении многих лет без согласия Багдада.
Восемь ключевых стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) на встрече в сентябре приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября в рамках начала выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые ранее действовали до конца 2026 года. При этом с учетом обновленного графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства нефти страны смогут нарастить добычу в октябре на 177 тысяч баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК.
