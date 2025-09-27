Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кинокритик Антон Долин больше года не платит по штрафу
Кинокритик Антон Долин (признан в РФ иноагентом) больше года не платит по штрафу за публикацию в сети материалов без соответствующей пометки иноагента, выяснило | 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Кинокритик Антон Долин (признан в РФ иноагентом) больше года не платит по штрафу за публикацию в сети материалов без соответствующей пометки иноагента, выяснило РИА Новости, ознакомившись в данными приставов и судебными документами. По информации из судебных документов, в середине апреля 2024 года Таганский суд Москвы назначил Долину штраф за публикацию нескольких материалов в его Telegram-канале без плашки иноангента. Однако кинокритик так и не выплатил штраф, поэтому, согласно данным приставов, в мае 2025 года на Долина было возбуждено исполнительное производство, предметом которого значится "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)". Всего кинокритик задолжал более 32 тысяч рублей, из которых 30 тысяч рублей - основной долг и 2,1 тысячи рублей исполнительский сбор за неуплату долга в срок. В пятницу в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили РИА Новости, что на Долина возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Следствие рассматривает вопрос об объявлении кинокритика в розыск. Минюст РФ внес Долина в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года.
04:04 27.09.2025
 
Кинокритик Антон Долин больше года не платит по штрафу

Кинокритик Антон Долин больше года не платит штраф за публикацию материалов без плашки

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Кинокритик Антон Долин (признан в РФ иноагентом) больше года не платит по штрафу за публикацию в сети материалов без соответствующей пометки иноагента, выяснило РИА Новости, ознакомившись в данными приставов и судебными документами.
По информации из судебных документов, в середине апреля 2024 года Таганский суд Москвы назначил Долину штраф за публикацию нескольких материалов в его Telegram-канале без плашки иноангента.
Однако кинокритик так и не выплатил штраф, поэтому, согласно данным приставов, в мае 2025 года на Долина было возбуждено исполнительное производство, предметом которого значится "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)". Всего кинокритик задолжал более 32 тысяч рублей, из которых 30 тысяч рублей - основной долг и 2,1 тысячи рублей исполнительский сбор за неуплату долга в срок.
В пятницу в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили РИА Новости, что на Долина возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Следствие рассматривает вопрос об объявлении кинокритика в розыск.
Минюст РФ внес Долина в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года.
 
