Аракчи заявил, что санкции ООН по иранской ядерной программе потеряют силу - 27.09.2025, ПРАЙМ
Аракчи заявил, что санкции ООН по иранской ядерной программе потеряют силу
Аракчи заявил, что санкции ООН по иранской ядерной программе потеряют силу - 27.09.2025, ПРАЙМ
Аракчи заявил, что санкции ООН по иранской ядерной программе потеряют силу
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступая на заседании СБ ООН в пятницу, заявил, что все связанные с ядерной программы Тегерана санкции ООН потеряют свою силу... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T00:48+0300
2025-09-27T00:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862862434.jpg?1758923308
00:48 27.09.2025
 
Аракчи заявил, что санкции ООН по иранской ядерной программе потеряют силу

Аракчи: санкции против Ирана потеряют силу после истечения срока действия 2231

ТЕГЕРАН, 27 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступая на заседании СБ ООН в пятницу, заявил, что все связанные с ядерной программы Тегерана санкции ООН потеряют свою силу после истечения срока действия резолюции 2231.
Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
"Действие резолюции 2231 должно завершиться в соответствии с установленными сроками. Все связанные с ядерной программой рестрикции, предусмотренные резолюцией 2231 потеряют свою силу 18 октября 2025 года", - сказал Аракчи.
Он подчеркнул, что Иран наряду со другими странами не признает никаких попыток продлить, возобновить или обеспечить соблюдение санкций после этой даты.
Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
