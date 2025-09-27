Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия "никогда не умрет" - 27.09.2025
Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия "никогда не умрет"
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после голосования в Совбезе ООН по иранской ядерной программе заявил, что дипломатия "никогда не умрет", но теперь будет тяжелее. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T00:45+0300
2025-09-27T00:45+0300
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после голосования в Совбезе ООН по иранской ядерной программе заявил, что дипломатия "никогда не умрет", но теперь будет тяжелее. "Дипломатия никогда не умрет, но она, безусловно, будет более трудной", - сказал он журналистам. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана. Как отмечал первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, "никакого "снэпбэка" как не происходило, так и не произойдет", а любые попытки "вернуть к жизни" антииранские резолюции СБ ООН, действовавшие до 2015 года, неправомерны и нежизнеспособны.
00:45 27.09.2025
 
Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия "никогда не умрет"

Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что дипломатия никогда не умрет

ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после голосования в Совбезе ООН по иранской ядерной программе заявил, что дипломатия "никогда не умрет", но теперь будет тяжелее.
"Дипломатия никогда не умрет, но она, безусловно, будет более трудной", - сказал он журналистам.
В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
Как отмечал первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, "никакого "снэпбэка" как не происходило, так и не произойдет", а любые попытки "вернуть к жизни" антииранские резолюции СБ ООН, действовавшие до 2015 года, неправомерны и нежизнеспособны.
 
