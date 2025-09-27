https://1prime.ru/20250927/glava-862862348.html

Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия "никогда не умрет"

Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия "никогда не умрет" - 27.09.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия "никогда не умрет"

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после голосования в Совбезе ООН по иранской ядерной программе заявил, что дипломатия "никогда не умрет", но теперь будет тяжелее. | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T00:45+0300

2025-09-27T00:45+0300

2025-09-27T00:45+0300

экономика

мировая экономика

общество

рф

иран

китай

аббас аракчи

оон

совбез

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862862348.jpg?1758923125

ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после голосования в Совбезе ООН по иранской ядерной программе заявил, что дипломатия "никогда не умрет", но теперь будет тяжелее. "Дипломатия никогда не умрет, но она, безусловно, будет более трудной", - сказал он журналистам. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана. Как отмечал первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, "никакого "снэпбэка" как не происходило, так и не произойдет", а любые попытки "вернуть к жизни" антииранские резолюции СБ ООН, действовавшие до 2015 года, неправомерны и нежизнеспособны.

рф

иран

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , рф, иран, китай, аббас аракчи, оон, совбез, мид