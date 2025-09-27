https://1prime.ru/20250927/glava-862862348.html
Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия "никогда не умрет"
Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия "никогда не умрет" - 27.09.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия "никогда не умрет"
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после голосования в Совбезе ООН по иранской ядерной программе заявил, что дипломатия "никогда не умрет", но теперь будет тяжелее. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T00:45+0300
2025-09-27T00:45+0300
2025-09-27T00:45+0300
экономика
мировая экономика
общество
рф
иран
китай
аббас аракчи
оон
совбез
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862862348.jpg?1758923125
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после голосования в Совбезе ООН по иранской ядерной программе заявил, что дипломатия "никогда не умрет", но теперь будет тяжелее.
"Дипломатия никогда не умрет, но она, безусловно, будет более трудной", - сказал он журналистам.
В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
Как отмечал первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, "никакого "снэпбэка" как не происходило, так и не произойдет", а любые попытки "вернуть к жизни" антииранские резолюции СБ ООН, действовавшие до 2015 года, неправомерны и нежизнеспособны.
рф
иран
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , рф, иран, китай, аббас аракчи, оон, совбез, мид
Экономика, Мировая экономика, Общество , РФ, ИРАН, КИТАЙ, Аббас Аракчи, ООН, Совбез, МИД
Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия "никогда не умрет"
Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что дипломатия никогда не умрет
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после голосования в Совбезе ООН по иранской ядерной программе заявил, что дипломатия "никогда не умрет", но теперь будет тяжелее.
"Дипломатия никогда не умрет, но она, безусловно, будет более трудной", - сказал он журналистам.
В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
Как отмечал первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, "никакого "снэпбэка" как не происходило, так и не произойдет", а любые попытки "вернуть к жизни" антииранские резолюции СБ ООН, действовавшие до 2015 года, неправомерны и нежизнеспособны.