Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Ирана заявил, что инспекторы МАГАТЭ работают в стране - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250927/glava-862862538.html
Глава МИД Ирана заявил, что инспекторы МАГАТЭ работают в стране
Глава МИД Ирана заявил, что инспекторы МАГАТЭ работают в стране - 27.09.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана заявил, что инспекторы МАГАТЭ работают в стране
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас находятся в Иране и занимаются "своей работой", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи,... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T00:48+0300
2025-09-27T00:48+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
иран
рф
китай
аббас аракчи
дональд трамп
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862862538.jpg?1758923310
ТЕГЕРАН, 27 сен - ПРАЙМ. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас находятся в Иране и занимаются "своей работой", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступая на заседании СБ ООН в пятницу Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана. "Инспекторы в настоящий момент в Иране и делают свою работу", - сказал Аракчи. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию". Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
иран
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, рф, китай, аббас аракчи, дональд трамп, оон, совбез, мид
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, РФ, КИТАЙ, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, ООН, Совбез, МИД
00:48 27.09.2025
 
Глава МИД Ирана заявил, что инспекторы МАГАТЭ работают в стране

Аракчи: инспекторы МАГАТЭ работают в Иране и занимаются своей работой

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 27 сен - ПРАЙМ. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас находятся в Иране и занимаются "своей работой", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступая на заседании СБ ООН в пятницу
Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
"Инспекторы в настоящий момент в Иране и делают свою работу", - сказал Аракчи.
Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаИРАНРФКИТАЙАббас АракчиДональд ТрампООНСовбезМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала