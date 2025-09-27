https://1prime.ru/20250927/irak-862861970.html

Ирак возобновляет экспорт нефти в Турцию

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Ирак возобновляет в субботу экспорт нефти в Турцию по трубопроводу Киркук-Джейхан после двухлетнего перерыва, соглашение об этом достигнуто после длительных переговоров между федеральным правительством и властями Иракского Курдистана по условиям возобновления поставок. В соответствии с соглашением планируется начать экспорт в 06.00 мск 27 сентября, сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на заявление министерства природных ресурсов Иракского Курдистана. "Мы подготовились к возобновлению экспорта: включен счетчик на экспортной линии №46 к западу от города Заху, там находятся наши специалисты, которые будут отслеживать объем экспорта в Турцию… Если трубопровод будет полностью заполнен, то нефть поступит в Джейхан быстро, в противном случае на заполнение трубопровода уйдет день-два", - сообщил телеканалу источник в иракской госкомпании North Oil Company. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил в четверг, что Багдад и Иракский Курдистан пришли к соглашению о возобновлении экспорта нефти с месторождений курдского автономного района по трубопроводу Киркук-Джейхан. По данным министра нефти Ирака Хайяна Абд аль-Гани, экспорт составит порядка 180-190 тысяч баррелей в сутки. Правительство Ирака 17 июля договорилось с властями Иракского Курдистана об экспорте всей добываемой на его месторождениях нефти - порядка 230 тысяч баррелей в сутки - через Иракскую государственную компанию по сбыту нефти (SOMO) взамен на выплату фиксированной суммы. Однако с середины июля нефтяные месторождения в Иракском Курдистане подверглись серии атак БПЛА, после чего добыча сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки. Иракские власти назвали атаки террористическими и пообещали провести расследование. Однако никто не взял на себя ответственности за эти нападения. В начале августа Абд аль-Гани заявил о планируемом возобновлении экспорта нефти в Турцию после достижения новой договоренности с Эрбилем об условиях возобновления поставок. Как сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на заявление министра, согласно новой договоренности 50 тысяч баррелей в сутки от общего объема добываемой в Курдистане нефти будут зарезервированы для внутреннего потребления, оставшееся будет идти на экспорт через SOMO. Нефтепровод, по которому нефть поступала из Иракского Курдистана в Турцию, был введен в эксплуатацию в 1976 году и ранее обеспечивал около 0,5% мирового предложения нефти. В 2010 году срок действия соглашения о нефтепроводе был продлен на 15 лет, однако фактически поставки нефти через нефтепровод прекратились в 2023 году после того, как Ирак выиграл дело в Международном арбитражном суде: иракские власти заявили, что Анкара нарушила совместное соглашение, позволив властям курдской автономии экспортировать нефть в Джейхан на протяжении многих лет без согласия Багдада.

