Тегеран вызвал послов Ирана в странах "евротройки" на консультации
2025-09-27T08:15+0300
2025-09-27T08:15+0300
ТЕГЕРАН, 27 сен - ПРАЙМ. Послы Ирана в странах "евротройки" (Великобритания, Франция, ФРГ) вызваны в Тегеран на консультации на фоне предстоящего восстановления санкций после отклонения в СБ ООН резолюции по иранскому ядерному вопросу, сообщает МИД Исламской Республики.Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана."На фоне неправомерных действий "евротройки", злоупотребивших механизмом разрешения споров СВПД с целью восстановления отмененной резолюции Совбеза ООН, послы Ирана в Великобритании, Германии и Франции были вызваны в Тегеран для проведения консультаций", - говорится в сообщении.Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
мировая экономика, газ, иран, великобритания, франция, оон, мид, совбез
Политика, Мировая экономика, Газ, ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ООН, МИД, Совбез
08:15 27.09.2025
 
Тегеран вызвал послов Ирана в странах "евротройки" на консультации

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
ТЕГЕРАН, 27 сен - ПРАЙМ. Послы Ирана в странах "евротройки" (Великобритания, Франция, ФРГ) вызваны в Тегеран на консультации на фоне предстоящего восстановления санкций после отклонения в СБ ООН резолюции по иранскому ядерному вопросу, сообщает МИД Исламской Республики.
Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
"На фоне неправомерных действий "евротройки", злоупотребивших механизмом разрешения споров СВПД с целью восстановления отмененной резолюции Совбеза ООН, послы Ирана в Великобритании, Германии и Франции были вызваны в Тегеран для проведения консультаций", - говорится в сообщении.
Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Россия, Китай, Иран и Пакистан обсудили ситуацию в Афганистане
Вчера, 11:07
 
