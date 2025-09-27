https://1prime.ru/20250927/kallas-862890286.html
"До тупицы доходит". Заявление Каллас об Украине поразило журналиста
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас все лучше осознает проигрышное положение Европы в вопросе украинского кризиса в случае полного отстранения США от конфликта, заметил британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в социальной сети X."До тупицы доходит ужасная правда", — написал он.В четверг Каллас раскритиковала президента США Дональда Трампа, заявив в интервью для Politico, что Европа не может нести полную ответственность за поддержку Украины. Она упомянула обещание Трампа положить конец конфликту.Позже сенатор Алексей Пушков отметил, что европейские лидеры дали понять Трампу, что ЕС не в состоянии самостоятельно нести "бремя украинской войны" и не желают терять статус "нахлебника".Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свои территории и, возможно, даже продвинуться дальше". Глава киевского режима позже сообщил, что был удивлен заявлением. Более того, президент США в своей социальной сети Truth Social выразил мнение, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал Москву как "бумажного тигра".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Трамп сделал новые заявления об Украине после общения с Зеленским, предположительно, под его влиянием. По словам Пескова, Кремль не слышал прямых заявлений президента США об отказе от конструктивного подхода к решению украинского конфликта.
