Лавров рассказал о реакции США на предложение по ДСНВ

ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Россия видела первую реакцию США на предложение еще год придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Реакцию мы уже видели. Реагировала официальный представитель Белого дома. Она сказала, что это очень интересное заявление и президент (Дональд) Трамп обязательно лично его прокомментирует. Мы из этого исходим", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи. Лавров также выразил уверенность, что после того как "схлынет суета недели высокого уровня", начнут поступать оценки российского предложения. Президент РФ Владимир Путин 22 сентября на совещании с Совбезом сообщил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных в договоре ограничений в течение года. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

2025

