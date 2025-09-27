Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал о реакции США на предложение по ДСНВ - 27.09.2025
Лавров рассказал о реакции США на предложение по ДСНВ
Лавров рассказал о реакции США на предложение по ДСНВ
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Россия видела первую реакцию США на предложение еще год придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Реакцию мы уже видели. Реагировала официальный представитель Белого дома. Она сказала, что это очень интересное заявление и президент (Дональд) Трамп обязательно лично его прокомментирует. Мы из этого исходим", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи. Лавров также выразил уверенность, что после того как "схлынет суета недели высокого уровня", начнут поступать оценки российского предложения. Президент РФ Владимир Путин 22 сентября на совещании с Совбезом сообщил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных в договоре ограничений в течение года. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.
21:24 27.09.2025
 
Лавров рассказал о реакции США на предложение по ДСНВ

Лавров: Россия видела реакцию США на предложение придерживаться ДСНВ еще год

© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Россия видела первую реакцию США на предложение еще год придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Реакцию мы уже видели. Реагировала официальный представитель Белого дома. Она сказала, что это очень интересное заявление и президент (Дональд) Трамп обязательно лично его прокомментирует. Мы из этого исходим", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи.
Лавров также выразил уверенность, что после того как "схлынет суета недели высокого уровня", начнут поступать оценки российского предложения.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября на совещании с Совбезом сообщил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных в договоре ограничений в течение года. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.
Лавров высказался о возвращении санкций ООН против Ирана
Заголовок открываемого материала