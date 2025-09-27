https://1prime.ru/20250927/mid-862893637.html

Резолюция 2231 и СВПД продолжают действовать, заявил МИД России

Резолюция 2231 и СВПД продолжают действовать, заявил МИД России - 27.09.2025, ПРАЙМ

Резолюция 2231 и СВПД продолжают действовать, заявил МИД России

Россия исходит из того, что резолюция 2231 Совбеза ООН и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе продолжают действовать до... | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T21:42+0300

2025-09-27T21:42+0300

2025-09-27T21:42+0300

россия

сша

китай

великобритания

оон

мид

совбез

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860076028_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9717adda74f2466f10bffcfea6b31cd9.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Россия исходит из того, что резолюция 2231 Совбеза ООН и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе продолжают действовать до 18 октября, а секретариат ООН не имеет оснований отклоняться от их положений, сообщили в МИД РФ. "Пресловутый "снэпбэк" нельзя считать состоявшимся. Резолюцию 2231 и СВПД никто не отменял. Они продолжают действовать до 18 октября. У Секретариата ООН нет никаких оснований и мандата пересматривать и отклоняться от положений этой резолюции", - говорится в заявлении МИД РФ. Там напомнили, что 26 сентября Россия и Китай представили в Совбезе ООН проект резолюции о техническом продлении действия СВПД на шесть месяцев. В министерстве подчеркнули, что Алжир и Пакистан решительно поддержали инициативу Москвы и Пекина, а Республика Корея и Гайана, несмотря на внешнее давление, не выступили против. Вместе с тем, отметили в МИД, Великобритания, Германия, Франция и США отвергли проект, "сделав окончательный выбор в пользу провокаций, давления и угроз". В ведомстве подчеркнули, что западные попытки восстановить санкции против Ирана "юридически ничтожны и не влекут никаких обязательств для других государств-участников ООН". СВПД был подписан в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия). В 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. С тех пор предпринимаются попытки возобновить переговоры и сохранить договоренности.

https://1prime.ru/20250927/lavrov-862892587.html

сша

китай

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, китай, великобритания, оон, мид, совбез, в мире