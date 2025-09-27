Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Колумбии предложил перенести штаб-квартиру ООН - 27.09.2025
Президент Колумбии предложил перенести штаб-квартиру ООН
2025-09-27T16:03+0300
2025-09-27T16:03+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
колумбия
нью-йорк
оон
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 сен - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро, чью визу аннулировали США, предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка, следует из его заявления в X. "Президенты, участвующие в Ассамблее, пользуются полным иммунитетом... Тот факт, что не был разрешен въезд палестинским властям и была аннулирована моя виза за то, что я призвал армию США и Израиля не поддерживать геноцид, который является преступлением против всего человечества, свидетельствует о том, что правительство США больше не соблюдает нормы международного права", - написал Петро. "Штаб-квартира Организации Объединенных Наций не может оставаться в Нью-Йорке", - добавил он. Петро также отметил, что ему не нужна виза, а только ESTA, потому что он не только гражданин Колумбии, но и гражданин Европы. "Я считаю себя свободным гражданином в этом мире. Человечество должно быть свободным во всем мире. Мы имеем право жить на планете", - добавил президент. Госдепартамент США ранее сообщил, что решили аннулировать визу Петро из-за якобы его призывов к американским солдатам "не подчиняться приказам и подстрекать к насилию".
общество , мировая экономика, сша, колумбия, нью-йорк, оон
Политика, Общество , Мировая экономика, США, КОЛУМБИЯ, Нью-Йорк, ООН
16:03 27.09.2025
 
© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Джина Мун
Перейти в медиабанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 сен - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро, чью визу аннулировали США, предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка, следует из его заявления в X.
"Президенты, участвующие в Ассамблее, пользуются полным иммунитетом... Тот факт, что не был разрешен въезд палестинским властям и была аннулирована моя виза за то, что я призвал армию США и Израиля не поддерживать геноцид, который является преступлением против всего человечества, свидетельствует о том, что правительство США больше не соблюдает нормы международного права", - написал Петро.
"Штаб-квартира Организации Объединенных Наций не может оставаться в Нью-Йорке", - добавил он.
Петро также отметил, что ему не нужна виза, а только ESTA, потому что он не только гражданин Колумбии, но и гражданин Европы.
"Я считаю себя свободным гражданином в этом мире. Человечество должно быть свободным во всем мире. Мы имеем право жить на планете", - добавил президент.
Госдепартамент США ранее сообщил, что решили аннулировать визу Петро из-за якобы его призывов к американским солдатам "не подчиняться приказам и подстрекать к насилию".
