В Приморье открыли первый в России центр реабилитации диких животных

2025-09-27T06:13+0300

УССУРИЙСК (Приморский край), 27 сен - ПРАЙМ. Первую очередь первого в России государственного центра реабилитации диких животных открыли в охранной зоне Уссурийского заповедника в Приморье, сообщил глава центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. "Приморский край опережает все регионы России по созданию этих центров. В первую очередь для нас главное - это ветеринарная клиника, которая позволит не только лечить животных, но и делать сложнейшие операции, потому что зачастую животные попадают с огнестрельными ранениями, переломами после ДТП", - сказал Арамилев на церемонии передачи новой техники особо охраняемым природным территориям и охотнадзору Приморья. Он отметил, что также там будет центр мониторинга, помещение для проживания сотрудников, помещение для кормокухни. "До конца года планируется закончить вторую очередь, это четыре вольера, и, соответственно, за первый месяц следующего года - еще четыре. В будущем центр будет принимать всех животных и птиц. Таким образом, государство на себя возьмет обязательства по оказанию помощи всем животным, которые попали в ту или иную беду", - добавил Арамилев. Как уточнили РИА Новости в центре "Амурский тигр", центр реабилитации расположен в охранной зоне Уссурийского заповедника на участке площадью 65,5 гектаров. Для животных будет оборудовано восемь вольеров площадью от 0,2 до 0,7 гектара, из которых четыре - для содержания диких животных и четыре - для их охоты. Одновременно реабилитацию в центре смогут проходить до восьми особей тигра. В будущем планируется построить вольеры для леопардов, медведей, других хищников и для птиц. Центр реабилитации строится силами Центра "Амурский тигр" при поддержке организаций-спонсоров и совместно с правительством Приморского края. По окончании строительства новый центр реабилитации будет передан на баланс правительства Приморского края и станет первым в России государственным центром реабилитации диких животных, отметили в центре "Амурский тигр". В рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина в части создания сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных Центр "Амурский тигр" ведет работу по созданию двух государственных учреждений. Второй центр реабилитации будет открыт в Хабаровском крае, к его строительству уже приступили. Получен участок для строительства, начались подготовительные работы.

